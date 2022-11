Unfall in Köln 57-jähriger Motorradfahrer stirbt nach Kollision mit Laternenmast

Köln – Der Motorradfahrer, der am Freitagmorgen bei einem Unfall in Rath-Heumar im Kölner Stadtbezirk Kalk bei einer Kollision mit einem Laternenmast schwer am Kopf verletzt wurde, ist im Krankenhaus gestorben. Das teilte die Polizei am Nachmittag mit.

Der 57-Jährige war nach dem Zusammenstoß bewusstlos, Rettungskräfte hatten noch ihn am Unfallort reanimiert.

Ersten Zeugenaussagen zufolge war der Mann gegen 9 Uhr auf der Rösrather Straße in Richtung Ostheim unterwegs als er aus bislang ungeklärten Gründen nach rechts von der Fahrbahn abkam und gegen einen Laternenmast prallte. Die Polizei ermittelt. (beq)