Unfall in Kölner Südstadt Transporter kollidiert am Chlodwigplatz mit Stadtbahn

Köln – In der Südstadt ist es am Samstagmorgen zu einem Unfall mit einer Stadtbahn gekommen. Im Kreisverkehr am Chlodwigplatz stieß ein Kastenwagen gegen 8.49 Uhr mit einer Linie 16 zusammen, die in Richtung Sürth fuhr. Bei dem Aufprall wurden beide Fahrzeuge erheblich beschädigt.

Der Fahrer des Pkw kam ins Krankenhaus. Die KVB-Linien 15, 16 und 17 sowie die Buslinien 106, 132 und 133 wurden umgeleitet. Der Pkw hatte die Bahn zwischen Führerstand und erster Tür gerammt. Die Unfallstelle wurde gegen 9.30 Uhr geräumt, der Verkehr fließt wieder normal. (fu)