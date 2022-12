Köln – Die Podcasterin Franziska Knost ist tot. Wie der WDR am Samstagvormittag mitteilte, starb die Kölnerin im Alter von 41 Jahren im Kreis der Familie. Knost litt an einer seltenen Genmutation, die diverse Krebserkrankungen begünstigte. Ihr Leben mit der Krankheit teilte sie im Podcast „Sick of it – Statements einer Sterbenden“.

Knost hatte in den vergangenen 20 Jahren mit drei verschiedenen Krebsmutationen zu kämpfen, im Podcast berichtete sie über die vierte Erkrankung. Anders als andere Podcasts vertrat Knost auch die schwierigen Seiten und wollte keine reinen „Mut-Mach-Mantren “. Diese Ehrlichkeit brachte ihr viele Anhängerinnen und Anhänger – und zwar nicht nur betroffene Hörerinnen und Hörer.

Die Kölner Podcasterin sprach Ende November im KStA-Podcast „Talk mit K“ über ihre Krebserkrankung und ihren Podcast. Hier die Folge noch einmal hören:

WDR-Kolleginnen trauern um Franziska Knost

„Mit Franziska geht eine Mutter, eine Ehefrau, eine Schwester, eine Freundin, eine WDR-Mitarbeiterin, eine begnadete Sprecherin, eine lebensfrohe, tanzende Feierbirne, eine Feministin, ein warmherziger, wahnsinnig cooler Mensch und so vieles mehr – aber in jedem Fall eine unglaublich tolle Frau“, sagt WDR-Redakteurin Corinna Liedtke in der Mitteilung.



Sie ergänzt: „Und gleichzeitig wird vieles von ihr bleiben. Es braucht Menschen wie Franziska, die Wahrheiten erkennen und diese aussprechen. Voller Respekt vor ihr und ihrem Mut und in Dankbarkeit für die gemeinsame Zeit, bin ich sehr traurig und wünsche besonders ihrer Familie und ihren Liebsten Kraft und Zuversicht.“

Alexander Bickel, Leiter des WDR-Programmbereichs Fiktion: „Franziska Knost hat uns und ihren Hörerinnen und Hörern mit ihrem Podcast noch einmal das geschenkt, was sie als Kollegin und Mensch so ausgezeichnet hat: die Klarheit und die Unerschrockenheit, sich auch der schwierigsten Situation zu stellen. Mit ihrer Stimme und all der Lebendigkeit und menschlichen Wärme, die daraus sprechen, hat sie uns mitgenommen auf ihren letzten Weg. Sie hinterlässt eine Lücke, die wir nicht schließen können und wollen. Unsere ganze Anteilnahme gilt ihrer Familie.“

Der WDR-Podcast ist seit 18. November 2021 mit sieben Folgen in der ARD-Audiothek und auf vielen anderen Plattformen wie Spotifyx abrufbar. (mab/red)