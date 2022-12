Köln – Mit einem emotionalen Geständnis hat sich Günther Jauch am Sonntagabend nach 25 Jahren als Gastgeber des RTL-Jahresrückblicks „Menschen, Bilder, Emotionen“ verabschiedet. „Für mich war es immer die Sendung des Jahres!“, sagte der 65-Jährige am Ende der Show.

„Es war immer die Sendung, vor der ich am meisten aufgeregt war“, ergänzte der Moderator am Sonntagabend, die live aus Hürth gesendet wurde. Zu Gast waren unter anderem Bushido, Ex-Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble und Thomas Gottschalk.

Letzter RTL-Jahresrückblick mit Günther Jauch stark vertreten

Zwischen 20.15 Uhr und kurz nach Mitternacht kam die Show im Schnitt auf 3,13 Millionen Zuschauer, was diesmal 12,4 Prozent Marktanteil am Abend des zweiten Advents bedeutete. Das waren etwa 200.000 Zusehende weniger als 2020 und etwa 800.000 weniger als vor zwei Jahren. Vor zehn Jahren hatten die Show noch mehr als 8 Millionen verfolgt und die Sendung sogar mehr Zuschauer als der parallele „Tatort“ damals.

Prominente Gäste in Jauchs letzter Jahresshow waren auch Lukas Podolski, Boris Becker und Oliver Pocher. Tennis-Star Alexander Zverev schenkte dem 65-Jährigen zum Abschied den Tennisschläger, mit dem er in diesem Jahr Olympia-Gold in Tokio gewonnen hatte.

Thomas Gottschalk überrascht Günther Jauch

Ein paar von Jauchs Weggefährten kamen auch zu Wort. Barbara Schöneberger und Thomas Gottschalk sendeten warme Abschiedsgrüße. Während Schöneberger einen Handygruß schickte, überraschte Gottschalk seinen Freund im Studio und gratulierte zum 25. Jubiläum der Sendung.



Thomas Gottschalk überraschte Günther Jauch (r.) in der Live-Sendung. Copyright: Getty Images

Verabschiedet wurde Jauch auch mit einem eigens für ihn gedichteten „Jauch-Song“, den Rapper Eko Fresh vortrug. Als Überraschung für den Moderator setzte sich das Publikum dazu Pappmasken auf, auf die Jauchs Gesicht aufgedruckt worden war.

Eko Fresh performte „Jauch-Song“

Mehrere Zusammenschnitte erinnerten an die Höhepunkte vergangener Sendungen, wie etwa den Besuch des Superstars Robbie Williams. Als Gäste zu aktuellen Themen waren unter anderem ein Betroffener und eine freiwillige Helferin aus den Flutgebieten zu Gast.



Mit einem Kopfstand sorgte Jauch für sein persönliches Highlight während seiner Abschiedsvorstellung. Ein Yoga-Fan überredete den Moderator zu der Aktion.

Die Aktivistin Theresa Breuer, Mitgründerin der „Luftbrücke Kabul“, berichtete von der Rettung schutzbedürftiger Menschen aus Afghanistan und Chemiker Benjamin List, dem in diesem Jahr der Nobelpreis für Chemie zuerkannt wurde, erklärte einen Teil seiner Forschung.



Wolfsgang Schäuble fordert Impfpflicht

Über die Corona-Pandemie sprach Jauch mit CDU-Politiker Schäuble, der sich in der Sendung für eine Impfpflicht aussprach. „Wenn es nicht alle freiwillig tun, brauchen wir eine gesetzliche Regelung.“



Zum Ende der Sendung verabschiedete sich Jauch mit feuchten Augen und dem Satz: „Ich bin ja nicht aus der Welt.“ Die Quizsendung „Wer wird Millionär?“ will der 65-Jährige weiter moderieren, wie er zuvor bereits laut RTL-Mitteilung gesagt hatte.



Erstmal hatte Jauch die RTL-Rückblickshow am 15. Dezember 1996 moderiert. Von 1989 bis 1995 hatte er zuvor den Jahresrückblick „Menschen“ im ZDF präsentiert. (mbr/dpa)