Einmal den ganzen Kühlschrank leer essen und parallel dazu das eigene Haus vor Einbrechern schützen wie in „Kevin – Allein zu Haus“? Für Fans des Weihnachtsfilm-Klassikers könnte dieser Traum schon in wenigen Wochen wahr werden. Denn das Mietportal „Airbnb“ vermietet einmalig und nur für eine Nacht das Haus der Familie McCallister aus dem Film an vier Personen. Ab 20 Uhr deutscher Zeit am Dienstag können Interessierte das Haus für nur 25 Dollar buchen, allerdings geht die begehrte Nacht in dem Haus in Chicago nur an die Person, die am schnellsten bucht.

„Obwohl wir nun älter sind und sogar eine Alarmanlage installiert haben, sind wir für ausgelassene Späße an den Weihnachtstagen immer zu haben“, schreibt die imaginäre Familie McCallister in der Anzeige auf der Homepage von „Airbnb“, wo sie sich als Vermieter ausgeben.

„Kevin – Allein zu Haus“: Nachfolger feierte im November Premiere

„Airbnb“ bietet dabei nicht nur das Haus an, sondern auch typisches Essen aus den 90er-Jahren wie etwa Käse-Makkaroni aus der Mikrowelle oder „Chicagos beste Pizza“, wie es in einem Instagram-Post des Portals heißt. Zudem kommt Devin Ratray, der im Film Kevins Bruder Buzz spielt, ebenfalls zu Besuch.



„Ihr habt mich vielleicht nicht als besonders zuvorkommend in Erinnerung. Aber ich bin erwachsen geworden und würde mich freuen, in dieser Vorweihnachtszeit mein Elternhaus – und sogar meine Pizza – mit euch zu teilen. Versucht nur bitte, meine Vogelspinne Axl dieses Mal nicht freizulassen“, schreibt Ratray auf Instagram. Auch die Vogelspinne soll Teil des exklusiven Erlebnisses sein.

So sieht es im Wohnzimmer der McCallisters aus. Copyright: Airbnb/Sarah Crowley

Die glücklichen Gewinner werden bereits kommende Woche, vom 12. auf den 13. Dezember, in dem Haus übernachten. Außerdem werden sie dort den Film „Nicht schon wieder allein zu Haus“ schauen, der Anfang November Premiere feierte und eine Art Fortsetzung des Klassikers aus dem Jahr 1990 ist. Im Rahmen der PR-Aktion spendet „Airbnb“ einmalig an das La Rabida Children’s Hospital in Chicago. Die Summe nannte das Unternehmen nicht.

„Kevin – Allein zu Haus“ und sein Nachfolger „Kevin – Allein in New York“ zählen zu den absoluten Weihnachtsklassikern und laufen an den Feiertagen häufig im deutschen Fernsehen. (shh)