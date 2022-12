Köln/Berlin – Nachdem der RTL bereits in der Nacht auf Montag dem verstorbenen Mirco Nontschew eine ganze Nacht mit Sondersendungen gewidmet hatte, legt der Kölner Privatsender noch einmal nach – auch weil sich das TV-Publikum über den Sendeplatz des Spezialformats beschwerte. Am Mittwoch strahlt RTL zur Primetime eine weitere zweistündige Hommage aus.



„Danke Mirco“ (20.15 Uhr) zeigt „die populärsten Gags sowie unvergesslichsten Auftritte des 52-Jährigen“, so der Sender. „Wir sind unfassbar traurig über den plötzlichen Tod von Mirco Nontschew“, sagte RTL-Unterhaltungschef Markus Küttner laut Mitteilung vom Dienstag.



Mirco Nontschew tot in Berliner Wohnung gefunden

Am Montag zeigte RTL bereits die besten Szenen Nontschews aus dem Erfolgsformat „RTL Samstag Nacht“ aus den 90ern. Im Anschluss daran bis etwa 6 Uhr morgens wurden dann mehrere „Best of RTL Samstag Nacht“-Folgen wiederholt. Die Sendezeit stieß bei vielen Fans auf Kritik, daher legt RTL jetzt nach.



„Mit ihm verlieren wir nicht nur einen der besten Komiker Deutschlands, sondern auch einen ganz besonderen Kollegen. Wir sind stolz darauf, dass Mirco Teil der RTL-Familie war und Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer unvergessliche Fernsehmomente beschert hat. All' unsere Gedanken und unser tiefes Mitgefühl sind bei seiner Familie und Freunden“, ergänzte Küttner.

Mirco Nontschew bei dritter Staffel von „LOL – Last One Laughing“ dabei

Nontschews überraschender Tod in Berlin war am Wochenende bekanntgeworden. Der Komiker hatte in der Sendung „RTL Samstag Nacht“ große Erfolge gefeiert. Viele kennen Nontschew auch aus dem Kinofilm „7 Zwerge – Männer allein im Wald“ (2004) und dessen Fortsetzung (2006). Jüngst gehörte er zum Ensemble der Comedy-Show „LOL – Last One Laughing“ von Prime Video, die im Oktober abgedreht wurde.



„Die Ausstrahlung ist für das Frühjahr 2022 geplant“, sagte Amazon-Sprecher Michael Ostermeier der „Rheinischen Post“. Es könne sich aber auch der Start einer jeden Staffel verschieben, aber das sei aktuell nicht geplant. Auch Komikerin-Kollegin Carolin Kebekus äußerte sich. (mbr/dpa)