Berlin – Angela Merkel ist nicht mehr Bundeskanzlerin. Die 67 Jahre alte CDU-Politikerin wurde am Mittwoch von Wahlgewinner Olaf Scholz (SPD) abgelöst. 16 Jahre stand sie an der Spitze das Landes, 16 Jahre in denen sie viele andere Staatschefs und Ministerpräsidentinnen traf. Eine Sammlung der größten Eindrücke und wichtigsten Bilder der Ära Merkel.

Beginn der Karriere als Kanzlerin

Vereidigung 2005 mit dem damaligen Bundestagspräsidenten Norbert Lammert (r.) Copyright: dpa

Angela Merkel gewinnt die Bundestagswahl gegen Gerhard Schörder. Am 22. November 2005 legt sie den Amtseid ab und beginnt ihre Karriere als Kanzlerin.

Ein großer Partner: USA

Angela Merkel und der ehemalige US-Präsident George W. Bus Copyright: AP

2006 tritt Angela Merkel mit dem damaligen US-Präsidenten George W. Bush zusammen vor die Kameras. Das Foto zeigt einen freudigen Moment des gemeinsamen Statements.

Merkel trifft auf Jacques Chirac

Jacques Chirac gibt Angela Merkel einen Handkuss Copyright: AP

Die Kanzlerin begrüßt Jacques Chirac 2007 im Kanzleramt. Der französische Präsident grüßte die Kanzlerin mit Handkuss, die es, zumindest in dieser Szene, zu genießen schien.

Auch mal erhobener Zeigefinger

Xi Jinping und Merkel 2014 Copyright: AP

Bei einem Treffen 2014 mit dem chinesischen Präsident Xi Jinping kommt es auch zu Meinungsverschiedenheiten.

Weltklimagipfel in Schottland

Angela Merkel und Boris Johnson Copyright: AP

Für die Kanzlerin Merkel war die UN-Klimakonferenz 2021 in Glasgow Anfang November einer der letzten großen Termine mit internationaler Tragweite und den Staatschefs und -chefinnen verschiedener Nationen. Das Foto zeigt sie mit dem britischen Premierminister Boris Johnson.

Die Bossin unter Bossen

Angela Merkel geht vor Staatschefs beim G8-Gipfel in Heiligendamm 2007. Copyright: AP

Ein ikonisches Foto aus dem Juni 2007 zeigt Angela Merkel ungewohnt autoritär und humorvoll zugleich. Die Kanzlerin traf verschiedenste Staatschefs zum G8-Gipfel in Heiligendamm. In dem Foto schreitet sie in der Mitte der Männergruppe voran und zeigt deutlich in welche Richtung es geht.

Komplizierte Brexit-Verhandlungen

Abgang: Theresa May und Angela Merkel Copyright: AP

Mit der früheren britischen Premierministerin Theresa May traf sich Merkel viele Male. Eine der größten Streit- und Schlichtpunkte: Der Brexit.

Vertraute in Frankreich

Vertraute: Angela Merkel mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron. Copyright: AP

Mit kaum einen Staatschef zeigte Angela Merkel so offen die tiefe Verbundenheit wie mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron. Bei ihrem Abschiedsbesuch in Frankreich, wurde sie von hunderten Menschen begrüßt und umjubelt.

Das könnte Sie auch interessieren:

„Mach’s gut, liebe Angela“ Anzeige So verabschieden Politik und Promis Kanzlerin Merkel

Angela Merkel im Ruhestand Anzeige So viel Rente bekommt die ehemalige Bundeskanzlerin

„Politbarometer“ Anzeige Deutsche haben positive Erwartungen an Ampel-Koalition von Kendra Stenzel

Immer wieder betonten sowohl Merkel als auch Macron die tiefe Verbundenheit der Länder. Der Kuss auf die Wange und die Umarmungen mit Macron werden wohl in Erinnerung bleiben.

Störfeuer

Angela Merkel umringt von Staatschefs und mit Fokus auf Donald Trump Copyright: AP

Eine ganze besondere Szene zeigte sich beim G7-Gipfel 2018 in Kanada: Nach harten Verhandlungen erlangte dieses Foto von Jesco Denzel weltweit Berühmtheit, da es eine ungewohnt aufbrausende Merkel zeigt, die auf Donald Trump einredet. Der US-Präsident wurde durch den Fotografen in einer besonders abwehrenden Haltung fotografiert.

Besuch im Vogelpark

Ikonisches Foto: Angela Merkel wird beim Besuch im Vogelpark Marlow von Vögeln umringt. Copyright: dpa

Es sollte eigentlich ein kleiner, unterhaltsamer Pressetermin für die Kanzlerin werden: Ende September 2021 besuchte Angela Merkel den Vogelpark Marlow. Doch es entstand eins der wohl am meisten verbreiteten Fotos von Angela Merkel. Die Szene zeigt die Bundeskanzlerin a.D., wie sie von Vögeln überrascht wird und auch mal kurz ihre Fassung verliert. (mab)