Köln – Ich liebe meinen Ex-Partner noch immer, bin aber in einer neuen Beziehung. Was kann ich tun?

Eine neue Beziehung fordert uns. Voll und ganz. Solange Sie Liebesgefühle für Ihren Ex-Partner haben, wird es Ihnen schwer fallen, sich auf die neue Beziehung einzulassen. Ich könnte mir vorstellen, dass diese unklare Situation sehr belastend für Sie ist und Sie unter Ihrer fehlenden Authentizität leiden.

Zunächst möchte ich verstehen, warum Sie so an Ihrem Ex-Partner hängen? Ist es tatsächlich Liebe, die Sie noch immer für ihn empfinden? Oder geht es vielmehr um gemeinsame Erinnerungen, denen Sie nachtrauern? Häufig ist es das Vertraute, das wir nach einer Trennung vermissen. Vertrauen gibt Sicherheit. Menschen sind Gewohnheitstiere, und Veränderungen können Angst machen. Zudem ist es ja meistens nicht nur der Partner selbst, den wir verlieren, sondern auch Gemeinsamkeiten wie der Freundeskreis, Hobbys oder die Wohnung.

Carolina Gerstenberg, geb. 1983, ist psychologische Psychotherapeutin in Köln. Sie hat sich auf Traumatherapie und die Beratung von Paaren spezialisiert, bietet aber auch Unterstützung in anderen Fragen an.

Vielleicht hoffen Sie insgeheim, wieder mit Ihrem Ex-Partner zusammenzukommen. Dann ist es wichtig, sich ein realistisches Bild zu verschaffen. Es gab ja schließlich Gründe für Ihre Trennung. Versuchen Sie zu reflektieren, wie es Ihnen in der Beziehung ergangen ist und warum Sie diese beendet haben. Zu einer Beziehung gehören immer zwei. Möglicherweise kann ein offenes Gespräch mit Ihrem Ex-Partner aufschlussreich sein. Denn solange Sie sich mit diesem Wunsch nach Ihrer früheren Beziehung beschäftigen, sind Sie auch nicht bereit, sie loszulassen.

Routine und Verbindlichkeit können Zweifel auslösen

Weiter frage ich mich, warum Sie sich auf eine neue Beziehung eingelassen haben? Neue Beziehungen sind mit viel Aufregung und Verliebtheitsgefühlen verbunden. Vielleicht haben Ihnen genau diese Gefühle anfangs geholfen, Ihren Ex-Partner zu vergessen. Nach und nach kommt in jede Beziehung mehr Routine und Verbindlichkeit, was bei Ihnen möglicherweise Zweifel ausgelöst haben könnte, ob Ihre Gefühle „echt“ sind.

Oder aber Sie haben Angst vor dem Alleinsein und haben sich schnell in eine neue Partnerschaft gestürzt, um eine Auseinandersetzung damit zu vermeiden. Und wie ist es jetzt? Welche Gefühle haben Sie für Ihren neuen Partner? Wie fühlen Sie sich, wenn Sie zusammen sind?

Fehlende Authentizität raubt Kraft

Versuchen Sie, Ihre Gefühle und Gedanken zu sortieren, so dass Sie mehr Klarheit darüber gewinnen können, was Sie wollen. Im nächsten Schritt sollten Sie anfangen „aufzuräumen“. Kurzfristig können wir einen inneren Zwiespalt, wie Sie ihn beschreiben, aushalten und uns nach außen verstellen. Aber über einen längeren Zeitraum raubt uns die fehlende Authentizität viel Kraft und belastet uns und unsere zwischenmenschlichen Beziehungen nachhaltig.

Sollten Sie also Ihren Ex-Partner tatsächlich noch lieben, ist ein offenes Gespräch mit Ihrem neuen Partner notwendig, auch wenn dies vermutlich dann das Aus der Beziehung bedeutet. Das gibt Ihnen aber die Chance, dass Sie sich unabhängig mit sich selbst beschäftigen können. Vielleicht führt das zurück in die alte Beziehung, oder Sie schaffen es, sich Zeit zu geben, um die Trennung von Ihrem Ex-Partner zu verarbeiten.

Sollten Sie allerdings feststellen, dass sich die neue Beziehung für Sie „richtig“ anfühlt, dann haben Sie die Möglichkeit, die Gefühle für Ihren Ex-Partner Ihrer Vergangenheit zuzuordnen und die alte Beziehung loszulassen, so dass Sie sich ganz und gar auf Ihre neue Liebe einlassen können.