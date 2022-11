Aufgrund des Coronavirus ist das öffentliche Leben stark eingeschränkt. Supermärkte haben zwar nach wie vor geöffnet, jedoch möchte man sich zur Zeit auch diesen Gang gerne ersparen.

Wenn es Ihnen auch so geht, dann haben Sie die Möglichkeit, viele Lebensmittel auch online zu bestellen und direkt zu Ihnen nach Hause liefern zu lassen. Frische Lebensmittel bekommen Sie beispielsweise bei Rewe oder Edeka, Tiefgekühltes gibt es bei Bofrost oder Eismann und bei Amazon finden Sie Spirituosen, Kaffee und andere haltbare Produkte, oft sogar in Vorteilspackungen. Wir zeigen Ihnen in dieser Liste, wo Sie welche Lebensmittel auch online bestellen können:

Rewe

Rewe bietet mit seinem Lieferservice fast sein komplettes Sortiment, das Sie aus dem Markt kennen, auch für die Lieferung nach Hause an. Das erstreckt sich von jeglicher Art von Lebensmitteln bis hin zu Drogerie-Produkten für Küche und Haushalt. Die Lieferung erfolgt mittels eigener Lieferwagen und wird während des Transports gekühlt, sodass Sie auch Tiefkühlwaren und frische Lebensmittel direkt zu sich nach Hause schicken lassen können. Bezahlen können Sie direkt online, sodass Sie mit dem Lieferanten nicht näher in Kontakt kommen. Für Neukunden fällt bei der ersten Bestellung außerdem keine Liefergebühr an.

Edeka

Auch Edeka bietet einen Onlineservice an - es gibt eine ordentliche Auswahl an Lebensmitteln, die sich jedoch auf haltbare Produkte beschränken, die ohne Kühlung auskommen. Von Backzutaten über Nudeln bis hin zu Süßigkeiten, Soßen und Instant-Kochmischungen ist die Palette abgedeckt, jedoch keine frischen oder Tiefkühl-Lebensmittel. Spirituosen gibt es dafür reichlich. Allerdings sind die Versandkosten erst ab 79 € frei - wir empfehlen daher bezüglich der Lebensmittel lieber bei Rewe und für die Spirituosen eher bei Amazon zu schauen. Im Moment lässt Edeka außerdem nur noch Bestandskunden Online-Bestellungen mit Lieferung ausführen.

Netto

Bei Netto finden Sie im Online-Shop sowohl Lebensmittel als auch Drogerie-Artikel. Auch hier beschränken sich die bestellbaren Produkte auf haltbare Lebensmittel, die keiner Kühlung bedürfen. Also all diejenigen, die auch im Markt nicht in der Kühltruhe liegen. Dazu zählen von Nudeln über Konserven bis hin zu Süßigkeiten aber immer noch jede Menge, darunter auch Wein und Spirituosen, Kaffee, Tierfutter und insgesamt über 700 Produkte in praktischen Vorratspacks. Sparen können Sie übrigens durch eine Anmeldung für den Newsletter, denn dadurch erhalten Sie einen 5 € Gutschein für Ihre erste Bestellung.

Bofrost

Bofrost liefert mit seinen eigenen Tiefkühltrucks schon seit mehr als 50 Jahren Tiefkühlkost und Eiscreme bequem nach Hause. Hier bekommen Sie unter anderem Fleisch- und Fischprodukte, Tiefkühlgemüse, aber auch Backwaren. Neukunden bekommen auf Ihren ersten Einkauf ab 45€ außerdem 15€ Rabatt. Bestellen können Sie übrigens aus ganz Deutschland.

Eismann

Auch Eismann bietet die Lieferung von Tiefkühlkost nach Hause an. Sie bekommen also von der Pizza über Suppen und Gemüse bis Fleisch, Geflügel und Fisch ein breites Sortiment angeboten.

Amazon

Amazon hat ja bekanntlich alles - auch Lebensmittel, Getränke und Drogerieartikel. Hier lassen sich insbesondere größere Mengen bestellen, so bekommen Sie statt der einzelnen Packung Reis direkt einen 6er-Pack. Auch Konserven finden Sie hier und Getränke wie Coca-Cola oder Saft.

Tchibo & Dallmayr

Im Tchibo Online-Shop finden Sie eine riesige Auswahl an Kaffee-, Espresso- und Tee-Sorten. Außerdem gibt es dort, wie in den Tchibo-Läden, auch andere Produkte wie Kleidung oder Deko zu kaufen. Der Versand entfällt schon ab 20 € Mindestbestellwert.

Dallmayr führt nicht nur Kaffee, sondern auch Feinkost und Delikatessen wie frisches Obst und Gemüse, spezielle Gourmet-Käse-, Milch- und Fleischprodukte, Süßigkeiten und vieles mehr. Hinweis: Hier handelt es sich wirklich um Delikatessen und Produkte von regionalen Top-Marken zu dementsprechenden Preisen.

Weinvorteil.de und Rum & Co.

Bei Weinvorteil.de finden Sie, wie der Name schon vermuten lässt, verschiedenste internationale Rot- und Weißweine sowie Rosé, Schaumwein und Portwein. Besonders die Probierpakete lohnen sich, hier können Sie bis zu 53% sparen.

Bei Rum & Co. finden Sie hochwertige Spirituosen wie Rum, Whiskey, Wodka, Gin und Liköre. Sie können sogar ganze Cocktailsets bei dem Online-Shop ordern und zu Hause Ihre eigenen Cocktails mixen.

Veganblitz

Auch Veganer kommen in Sachen Lebensmittel online bestellen nicht zu kurz. Das Sortiment von Veganblitz kann sich sehen lassen: Von Käsealternativen über Fleisch- und Wurstersatzprodukte, vegane Backzutaten, Aufstriche bis hin zu Süßigkeiten finden Sie hier alles, was das vegane Herz begehrt. Ab einem Warenwert von 49 € entfallen sogar die Versandkosten.

Lieferando

Auch wenn aktuell die Restaurants für den Kundenverkehr geschlossen sind, bieten viele Gastronomen noch ihren Lieferservice an. Mit Lieferando finden Sie die Restaurants in Ihrer Umgebung, die derzeit zu Ihnen nach Hause liefern. Bedingt durch die aktuelle Situation hat Lieferando zudem die kontaktlose Lieferung eingeführt. Dies bedeutet, dass Sie Ihre Bestellung online bezahlen und der Fahrer diese vor Ihrer Haustür abstellt, sodass Sie mit diesem nicht in Kontakt kommen.

Gustini

Bei Gustini finden Sie italienische Pastaspezialitäten, Olivenöl und Balsamico aus Italien, original italienische Saucen und vieles mehr. In Ihrem Supermarkt um die Ecke gibt es keine Nudeln und Mehl mehr? Gustini bietet zurzeit im Online-Shop noch viele verschiedene Arten von Nudeln, Reis und Mehl an.

Zoo Royal

Futter für die Lieblinge zu Hause können Sie ebenfalls bequem liefern lassen. Der Spezialist für Tierbedarf Zoo Royal gehört zur Rewe Gruppe und bietet alles für Hunde, Katzen, Fische und selbst Pferde. Eine Lieferung ist ab 29 € kostenfrei und erfolgt per DHL.

Auch andere Lebensmittelmärkte wie Lidl oder Norma haben einen Online-Shop. Da Sie hier jedoch keine oder nur sehr ausgewählte Lebensmittel bestellen können, haben wir diese nicht mit aufgeführt.

Lebensmittel online bestellen - bequemer und risikofreier

Gerade während der aktuellen Lage ist der Online-Einkauf alltäglicher Lebensmittel nicht nur eine Frage der Bequemlichkeit, sondern könnte möglicherweise auch die Ansteckungs- und Verbreitungsgefahr durch Corona mindern. Denn so können Sie sich den Gang in den Supermarkt sparen und den Kontakt mit anderen Käufern minimieren.

