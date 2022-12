Köln – Zum Gedenken an den Comedian Mirco Nontschew, der mit 52 Jahren gestorben ist, ändert RTL sein Programm. Noch für die Nacht von Sonntag auf Montag kündigte der Privatsender in seinem Hauptprogramm eine 40-minütige Sondersendung an: „In Liebe an Mirco Nontschew“. Sie sollte um Mitternacht, nach Günther Jauchs letztem Jahresrückblick „Menschen, Bilder, Emotionen“, kommen.

Anschließend sollten bis zum frühen Morgen mehrere „Best of RTL Samstag Nacht“-Folgen wiederholt werden. Nontschew war in den 90ern bei RTL mit dem Comedyformat „Samstag Nacht“ an der Seite von Wigald Boning, Olli Dittrich, Tanja Schumann und Stefan Jürgens bekannt geworden.



Nontschew hat vor Tod dritte „Last One Laughing“-Staffel gedreht

Fraglich ist nach dem Tod des Komikers auch, wie es mit der dritten Staffel des Comedy-Formats „Last One Laughing“ für Amazon Prime Video weitergeht. Die dritte Staffel, bei der Nontschew dabei ist, ist bereits abgedreht.



Bisher gibt es keine offizielle Stellungnahme von Amazon oder von Show-Host Bully Herbig, ob die Sendung trotzdem ausgestrahlt werden soll.

Viele Trauerbekundungen in sozialen Netzwerken

Der Schock und die Trauer nach dem Tod des Comedians sind groß. Besonders Kolleginnen und Kollegen, die mit Nontschew zusammengearbeitet haben, schrieben ihre Gedanken in sozialen Netzwerken auf. Eine Auswahl der Nachrichten bei Twitter

Auch viele Fans veröffentlichten Statements zum Tod des Comedians, insbesondere der plötzliche Tod war das bestimmende Thema. (dpa/lsc/mab)