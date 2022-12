David Gulpilil bei einer Veranstaltung in Sydney 2015. (Archivfoto)

Sydney/Köln – Der australische Schauspieler David Gulpilil ist im Alter von 68 Jahren gestorben. Er starb an den Folgen einer Krebserkrankung. Steven Marshall, Premierminister von Südaustralien, bestätigte den Tod des Schauspielers.

„In tiefer Trauer teile ich mit den Menschen in Südaustralien den Tod eines ikonischen, einmaligen Künstlers mit, der die Geschichte des australischen Films und der Darstellung der Aborigines auf der Leinwand geprägt hat - David Gulpilil Ridjimiraril Dalaithngu“, lautete das Statements des Politikers.

Durch seine Auftritte an der Seite von Paul Hogan im Film „Crocodile Dundee“ und auch in „Australia“ mit Nicole Kidman wurde Gulpilil weltweit bekannt. In Cannes wurde er 2014 als bester Darsteller ausgezeichnet. (red)