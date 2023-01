Los Angeles – „And the Oscar goes to... “: In der Nacht von Sonntag, 26. März, auf Montag ist es wieder soweit: In Hollywood wird der begehrteste Preis der Film-Branche vergeben – die Oscars. Die ganze Nacht zur Preiseverleihung, Promis und besonderen Geschichten im Liveblog.

Die Königsdisziplin, die Auszeichnung für den besten Film, ist auch in diesem Jahr spannend. Nominiert sind die Filme: Belfast, Coda, Don't look Up, Drive my Car, Dune, King richard, Licorice Pizza, Nightmare Alley, The Power of the Dog und West Side Story.

Die Oscars 2022 im Liveblog

Wer sich auf die Oscars richtig vorbereiten will, der kann sich viele nominierte Filme bereits jetzt via Streaming anschauen.

Viel Spaß bei der Preisverleihung. (mab/dpa)