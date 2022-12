Bad Honnef – Dem kleinen Ort Rhöndorf steht erneut ein größeres Wohnbauprojekt ins Haus. Auf dem Grundstück Konrad-Adenauer-Straße 19 – es grenzt unmittelbar an das Verwaltungsgebäude der Stiftung-Bundeskanzler-Adenauerhaus – sind nach Angaben der Stadt Bad Honnef vier Mehrfamilienhäuser mit insgesamt 31 Wohneinheiten geplant. Das bestätigte die Stadtverwaltung auf Anfrage. „Die Baugenehmigung wurde am 11.2.2022 nach umfangreichen Beratungen unter Einbeziehung der politischen Gremien erteilt.“ Beantragt worden sei das Projekt von der Firma Bonava Bonn.

In diesen Tagen haben offenbar Baumfällungen auf dem Areal begonnen. Anlieger reagierten entsetzt und wandten sich an diese Zeitung. Heinz-Peter Werheid, nach eigenen Angaben ein Freund Rhöndorfs, hat der Bonava angeboten, das Gelände im Herzen Rhöndorfs zu kaufen. Seit der Flut im Juli 2021 seien „die ökologischen Begründungen für den Erhalt und Fortbestand des parkähnlichen Gartens (...) um das Dutzendfache gestiegen“, schrieb er in einer Mail. Man sei bereit, notariell zu beurkunden, „dass das Haus Professor Gasser so erhalten bleibt, wie es ist“. Der parkähnliche Garten würde ebenso „erhalten und fortentwickelt“, so Werheid, der darauf hinweist, dass bei einem Abriss des Hauses „riesige Mengen“ Kohlendioxid frei würden.



Das könnte Sie auch interessieren:

Altstadt Anzeige Am Stadtgarten in Königswinter entstehen neue Wohnhäuser von Carsten Schultz

Einzelhandel Anzeige In der Bad Honnefer City fehlt ein großes Lebensmittelgeschäft von Carsten Schultz

Wohnhäuser und Pflegeheim Anzeige Stadt Königswinter plant für Areal bei Oberpleis von Carsten Schultz

Alfred Höhler und Friedhelm Saffé, die Vorsitzenden des Bürger- und Ortsvereins Rhöndorf, wussten gestern nach eigenen Angaben nichts von der aktuellen Entwicklung. Höhler erinnerte sich allerdings an frühere Pläne, von denen man aber seit etwa zwei Jahren nichts mehr gehört habe.

Zwei Gebäude haben drei Geschosse plus Staffelgeschoss

Nach Angaben der Stadt Bad Honnef war der im Mai 2019 vorgelegte Bauantrag „unter anderem hinsichtlich Eingriffen in den Baumbestand, Stellplätze, Dachbegrünung und Car-Sharing-Angeboten verbessert“ worden. „Letztendlich war der Antrag zu genehmigen, weil er den geltenden Bestimmungen des Baugesetzbuches entspricht.“ Geplant sind demnach vier Gebäude, zwei davon mit drei Geschossen plus Staffelgeschoss und zwei mit zwei Geschossen plus Staffelgeschoss.



Die Gebäude, die eine gemeinsame Tiefgarage bekommen, nähmen rund 1000 Quadratmeter des 2300 Quadratmeter großen Grundstücks ein. Insgesamt müssten auf dem Gelände 15 Bäume gefällt werden, es würden jedoch 18 Bäume auf dem Grundstück selbst und weitere 17 als Ausgleich an anderer Stelle angepflanzt werden, so die Stadt. Eine Anfrage der Redaktion bei der Bonava blieb am Mittwoch zunächst unbeantwortet.

Mehrere wuchtig wirkende Neubauten entstanden

In Rhöndorf sind in den vergangenen Jahren mehrere, oft wuchtig wirkende Neubauten entstanden. Direkt gegenüber der Konrad-Adenauer-Straße 19 – auf dem Grundstück Konrad-Adenauer-Straße 18 – laufen zurzeit Bauarbeiten für ein offenbar recht großes Einfamilienhaus. Für dieses Projekt sei die Baugenehmigung im November 2020 erteilt, worden, so die Stadt auf Anfrage. „Solange Planungs- und Bauordnungsrecht eingehalten sind, können auch – wie hier – Einfamilienhäuser mit einem größeren Raumangebot erstellt werden.“