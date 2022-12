Bad Honnef – In Bad Honnef sind am Dienstag die ersten Geflüchteten aus der Ukraine eingetroffen. Laut Mitteilung der Stadt suchte eine Frau mit drei Kindern Zuflucht bei der in Bad Honnef lebenden Großmutter. „Deren Wohnung ist allerdings viel zu klein“, berichtet Nadine Batzella, Fachdienstleiterin Soziales und Asyl.



Dank der Unterstützung aus der Bürgerschaft konnten die Geflüchteten schon am Abend in einer anderen Wohnung untergebracht werden. „Es ist alles da, was man braucht, inklusive Internet“, sagt Jürgen Sommer, der die Drei-Zimmer-Wohnung zur Verfügung stellt. „Wir haben die Betten bezogen und werden noch ein paar Bälle in den Garten legen. Dann kann die Familie hier erst einmal ankommen und zur Ruhe kommen.“ (kh)