Bad Honnef – Fertig! Das Lehrschwimmbecken in Aegidienberg, das die Stadt Bad Honnef für rund 4,4 Millionen Euro komplett neu gebaut hat, wartet auf die Nutzung durch Schülerinnen und Schüler sowie die Vereine.



Zu fast 90 Prozent sei das Bad schon ausgebucht, unter anderem durch vier Schulen aus Bad Honnef, sagte Hans-Joachim Lampe-Booms, Leiter des städtischen Eigenbetriebs Bad Honnefer Bäder, am Dienstagabend, als Mitglieder des Betriebsausschusses das neue Lehrschwimmbecken in Augenschein nahmen. Die offizielle Eröffnung ist am Donnerstag, 24. März, geplant, danach sollen Schulen und Vereine das Bad nutzen können.



Laut Lampe-Booms, der zusammen mit Guido Jüssen die hochmoderne Technik erläuterte, können sich auch Initiativen oder Gruppen melden, sofern sie einen Verantwortlichen mitbringen, der als Lebensretter ausgebildet ist. Für die breite Öffentlichkeit steht die Anlage nicht zur Verfügung.



Das Besondere am neuen Lehrschwimmbecken ist der Hubboden, der auf 12,5 Meter Länge die Wassertiefe auf den 25-Meter-Bahnen bis auf sechs Zentimeter reduzieren kann. Mit Energie versorgt wird die Schwimmhalle, die komplett barrierefrei ist, durch ein Blockheizkraftwerk in der nahen Theodor-Weinz-Grundschule. Die Raumtemperatur liegt bei 30 Grad, das Wasser ist 28 Grad warm.

Blick unter Wasser: Die Hydraulik des Hubbodens. Copyright: Ralf Klodt

Das alte Lehrschwimmbecken war völlig marode und 2019 abgerissen worden. Dass die Nutzung des Schwimmbades für die Vereine teurer wird (zum Teil 50 statt bisher 40 Euro je Stunde) war in der Politik teils kritisiert worden.