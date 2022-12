Königswinter – Auf einem Balkon des Wohnparks Nord in Oberdollendorf ist es am Freitagnachmittag zu einer Verpuffung gekommen. Menschen wurden nicht verletzt, das Feuer griff auch nicht auf die Wohnung über. Neben Polizei und Rettungsdienst rückten Feuerwehreinheiten aus Königswinter sowie aus Bonn-Oberkassel an dem großen Wohnkomplex an.



Anzeige wegen fahrlässiger Brandstiftung



Laut Königswinters Feuerwehrleiter Michael Bungarz befand sich auf dem Balkon eine nicht sachgerecht installierte Photovoltaikanlage, die dort zudem gar nicht hätte betrieben werden dürfen. Durch die Explosion eines Akkus sei es zu einer starken Rauchentwicklung gekommen. Auf dem Balkon habe sich zudem eine Gasflasche befunden.



Michael Bungarz, hauptberuflich Prokurist der Wirtschaftsförderungs- und Wohnungsbaugesellschaft (WWG) der Stadt Königswinter, die Eigentümerin des Wohnparks Nord ist, erstattete noch vor Ort Anzeige bei der Polizei wegen fahrlässiger Brandstiftung. (rkl/csc)