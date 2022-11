Solarkampagne Rhein-Sieg Meckenheimer Landwirt kühlt Säfte mit der Sonne

Meckenheim – Im Rahmen der Solarkampagne Rhein-Sieg, die der Rhein-Sieg-Kreis Mitte vergangenen Jahres gemeinsam mit der Energieagentur Rhein-Sieg ins Leben gerufen hat, wird mit Brauweiler Fruchtsäften nun ein weiteres Unternehmen in Meckenheim für die Errichtung einer Solarstromanlage ausgezeichnet.



Ralf Brauweiler hatte schon lange den Wunsch, in Sachen Strom unabhängig zu sein. „Auch die eigene Freude daran, naturnah zu denken, zu handeln und zu arbeiten, floss mit in die Entscheidung ein, künftig selbst produzierten Solarstrom einzusetzen“, berichtet der Unternehmer. Der Gesamtertrag liege bei etwa 30 000 Kilowattstunden (kWh), der Stromverbrauch bei 25 000 kWh. Über eine intelligente Steuerung werden die Ladegeräte der drei Gabelstapler sowie die Kühlmaschinensteuerung an- und ausgeschaltet. Langfristig sollen noch andere Verbraucher eingebunden werden. „Wir produzieren komplett klimaneutralen Strom für unseren gesamten Betrieb und sichern uns somit langfristig gegen steigende Strompreise ab.“

Bedarf nach Strom deckt sich mit Sonnenschein

Im Unternehmen wird Strom genau dann gebraucht, wenn die Sonne scheint. „Passend dazu war ein großes, freies Hallendach mit Süd-West-Ausrichtung vorhanden – bessere Argumente für eine Solarstromanlage lassen sich kaum finden“, so Rainer Kötterheinrich, Leiter des Amtes für Umwelt und Naturschutz des Rhein-Sieg-Kreises. „Wir sind begeistert, dass die Nutzung von Solarstrom auch bei Industrie und Gewerbe Fahrt aufnimmt.“

Das könnte Sie auch interessieren:

Plantagen-Erlebnistouren Anzeige Zwölf Rastplätze entlang der Rheinischen Apfelroute fertig

Endlich wieder ein Auftritt Anzeige Blasorchester bringt Copacabana-Gefühl nach Meckenheim

Sparmaßnahme in Meckenheim Anzeige Zwei von drei Kirchenzentren sollen schließen

Die 29,9 kWp-Anlage wurde im August 2020 in Betrieb genommen. Somit verfügt Ralf Brauweiler bereits über erste Erfahrungen: „Selbst in der Nebensaison erreichen wir eine Autarkiequote von mehr als 70 Prozent. In unserem Fall gehen wir durch die stark gefallenen Preise für Solarmodule von einer Amortisationszeit der Anlage von knapp fünf Jahren aus.“

„Meckenheimer Unternehmen, die Wert auf Regionalität legen und nachhaltig handeln, unterstütze ich gerne“, betont Meckenheims Bürgermeister Holger Jung. „Es passt auch einfach zur Firma Brauweiler, den benötigten Strom mittels Sonnenenergie selbst zu erzeugen, Kosten zu sparen und so einen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten“, so Jung. Das Unternehmen verarbeitet Obst aus der Region zu Fruchtsäften und ist Mitglied im Netzwerk „bio innovation park Rheinland“. Auf der Web-Seite der Solarkampagne wird die Solarstromanlage von Brauweiler Fruchtsäfte als Referenzmodell vorgestellt. „Wir haben die Anlage mit 435 Euro gefördert“, berichtet Thorsten Schmidt, Geschäftsführer der Energieagentur Rhein-Sieg. Bis zu 1500 Euro je Unternehmen stehen bereit. Die Inbetriebnahme muss nach dem 1. Juli 2019 gewesen sein. (r.)