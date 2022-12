Während Schließung Meckenheimer Hallenbad auf Hochglanz poliert

Meckenheim – Fliesen- Fugen- und Malerarbeiten, der Austausch von zwei Türen, eine Inspektion des höhenverstellbaren Schwimmbadbodens und vieles mehr – im Meckenheimer Hallen- und Freizeitbad gingen in den vergangenen Wochen die Handwerker ein und aus. Seit rund fünf Wochen ist das Haus wegen der alljährlichen Wartungs- und Reinigungsarbeiten geschlossen, die nun nahezu abgeschlossen sind. Die große Reinigungs- und Reparaturaktion kostet die Stadt rund 40 000 Euro. Coronabedingt bleiben Bad und Sauna für den Betrieb allerdings gesperrt – zunächst bis zum 14.Februar. Mit dem Befüllen der Becken wird ebenfalls noch gewartet: „Erst wenn wir wissen, wann genau das Bad geöffnet werden kann, lassen wir das Wasser wieder rein“, erklärt Hallenbadleiterin Ingeburg Amzehnhoff. Auf diese Weise werden bei einer möglichen Verlängerung des Lockdowns Betriebskosten gespart.

Das führte dazu, dass die drei Becken im Schwimmbad sowie das in der Sauna zwar startklar, aber noch leer sind. Ohne Wasser wirkt der Kachelboden des 25-Meter-Variobeckens steril wie ein Operationssaal. Die Handwerker und das Personal um Chefin Amzehnhoff, die für die Technik und Wasseraufbereitung zuständig ist und auch bei der Reinigung Hand anlegt, haben ganze Arbeit geleistet. Die weißen Kacheln, Roste und Überlaufrinnen sind blitzblank, die Silikonfugen tadellos. Der Fliesenleger hat kaputte Fliesen ersetzt sowie defekte Fugen überarbeitet. Auch die Startblöcke wurden gereinigt, die Sprunganlage wurde von Flugrost befreit und auf Sicherheit und Funktionstüchtigkeit überprüft. Die jährliche Entleerung der Becken und die gründliche Reinigung und Desinfektion von Beckenböden und -wänden wird von einer DIN-Norm vorgegeben. Ziel sei es, dadurch „eine gute, gleichbleibende Beschaffenheit des Beckenwassers in Bezug auf Hygiene, Sicherheit und Ästhetik sicherzustellen“, um eine Schädigung der menschlichen Gesundheit, insbesondere durch Krankheitserreger, zu vermeiden, führt das Bundesgesundheitsministerium dazu aus. Zu berücksichtigen sei dabei auch das Wohlbefinden der Badegäste, zum Beispiel durch Minimieren von Nebenreaktionsprodukten der Desinfektion.

Den Quarzkies im Filter für das große Becken überprüft Badleiterin Ingeburg Amzehnhoff. Copyright: Kehrein

Pumpen und Filter gereinigt

Doch nicht nur die Becken, auch die übrigen Bereiche des Bades inklusive Sauna würden gründlich gereinigt, so wie die Pumpen und die vier Filter, erläutert die Badleiterin. Parallel dazu wird die elektrische Anlage des Hubbodens gewartet. Dies sei nur dann möglich, wenn kein Wasser im Variobecken ist, erläutert Amzehnhoff und zeigt auf die zwei Paneele, durch die ihre Mitarbeiter klettern, um unter den Hubboden zu gelangen. Die Zeit der Wartung wird genutzt, auch den Bereich darunter zu reinigen.

Nun kann man in einem Hallenbad nicht einfach einen Stöpsel ziehen und das Wasser wie in einer Badewanne ablassen, das würde Rohre und Kanalisation überfordern. Nachdem die Chemie weitestgehend aus dem Wasser gefiltert ist dauert es bis zu vier Tagen, die 700 000 Liter Wasser aus dem großen Becken abzulassen. Erst wenn alle sicherheitsrelevanten Maschinen, Filter, Rohre, Klappen, Schieber und Pumpen auf ihre einwandfreie Funktion getestet worden sind, kann das Becken wieder mit Wasser befüllt werden. Auch das dauert drei bis vier Tage. Die anschließende Aufbereitung des Wassers und das Aufheizen auf 27 Grad Badetemperatur nimmt ganze sieben Tage in Anspruch, denn die Wassermenge, die benötigt wird, ist enorm: Das große Schwimmbecken beispielsweise hat eine Wassertiefe von 2,20 bis 3,80 Meter, die Beckengröße beträgt 25 mal zehn Meter. Das entspricht einem Wasservolumen von knapp 4000 gefüllten Badewannen.

Viel Arbeit bereitete in diesem Jahr außerdem die Verlegung der elektrischen Lautsprecheranlage in einen Raum mit geringerer Luftfeuchte, wozu Kabel neu gelegt werden mussten. Die Arbeiten wurden von einem Elektriker des Bauhofs erledigt. Mit dem Austausch der zwei letzten Leuchten von insgesamt 18 ist die Umrüstung der Unterwasserleuchten auf LED-Technik im Variobecken abgeschlossen. Repariert wurde auch der defekte Ring an der Einstiegsluke am großen Filter des Beckens. In dem mit mehreren Tonnen Quarzkies gefüllten Niederdruckfilter werde zu Betriebszeiten innerhalb von nur fünf Stunden die gesamte Wassermenge des großen Schwimmbeckens umgewälzt, so Amzehnhoff. Besonders freut sich die Badleiterin über zwei Neuanschaffungen des Fördervereins Hallenfreizeitbad Meckenheim: einen bunten Rutschturm sowie zwei hölzerne Relaxliegen, die rechtzeitig zur Saison auf der Liegewiese aufgestellt werden sollen. „So können sich sowohl große als auch kleine Badegäste auf die warme Jahreszeit freuen“, heißt es von Seiten des Vereins, dessen Mitglieder sich seit 2003 für den Erhalt des Schwimmbades stark machen. Das Bad fungiert durch seine Nähe zum Schulcampus auch als Schulschwimmbad. In den Ferien garantierten die erweiterten Ferienöffnungszeiten für kleines Geld den ganzen Tag über bis in die Abendstunden Spaß und Erholung für die ganze Familie. Die gleichzeitige Nutzung von Sauna und Schwimmbad ist für neun Euro zeitlich unbegrenzt möglich. 2019 wurden in Bad und Sauna 60 000 Besucher gezählt, 2020 sank die Zahl wegen der pandemiebedingten Schließung auf 22 400.