Bonn – Die Polizei hat am Mittwoch einen bewaffneten Mann in Bonn angeschossen. Zeugen hatten die Einsatzkräfte gegen 9.50 Uhr gerufen, weil sich der mit einem Messer Bewaffnete in einem Wohnheim an der Kaiserstraße in der Innenstadt auffällig verhalten habe, teilte die Polizei auf Anfrage dieser Zeitung mit.



Bei Eintreffen der Beamten hatte der 31-jährige Mann das Wohnheim verlassen und kam ihnen nahe dem Hauptbahnhof mit einem Messer in der Hand auf der Straße entgegen. Sie forderten den Mann mehrfach auf, stehenzubleiben und das Messer wegzulegen. Das habe er aber nicht getan. Auch ein Warnschuss änderte das nicht.

Daraufhin gab ein Beamter mehrere Schüsse ab und verletzten den möglicherweise suchtkranken Mann an den Beinen. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus. Aktuell besteht laut Polizei keine Lebensgefahr.

Am Vormittag hatte die Polizei Bonn auf Twitter zunächst von einer „Bedrohungssituation“ gesprochen. Für Anwohner und Außenstehende bestehe aber keine Gefahr. (ps, dpa)