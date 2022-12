Bonn – Bei Bauarbeiten in Bonn ist am Montagnachmittag eine 250-Kilo-Fliegerbombe gefunden worden. Die Bombe auf dem Gelände des Universitäts-Campus Endenich wurde noch am Mittwochabend entschärft. Um kurz nach zehn Uhr kam die Entwarnung per Nina-Warnapp.



Zuvor wurde im Radius von 300 Metern um den Fundort an der Gerhard-Domagk-Straße evakuiert. Auch die Autobahn 565 musste für die Entschärfung zwischen dem Autobahnkreuz Bonn-Nord und der Anschlussstelle Bonn-Lengsdorf in beiden Fahrtrichtungen gesperrt werden, da sie nur rund hundert Meter vom Fundort entfernt lag.

Bewohnerinnen und Bewohner mussten ihre Wohnhäuser verlassen. Betroffen waren nach Angaben der Stadt unter anderem Universitätsinstitute, Unternehmen und Wohnhäuser in folgenden Straßen: Am Propsthof, Auf dem Hügel, Gerhard-Domagk-Straße, Pfaffenweiherweg, Robert-Havemann-Straße, Simone-Veil-Straße und Ulrich-Haberland-Straße. Das Gebiet, das östlich der Autobahn im Evakuierungsradius liegt, musste nicht evakuiert werden.

Für Anwohnende, die weder bei Verwandten oder Freunden unterkommen konnten, hatte die Stadt eine Anlaufstelle in der Mehrzweckhalle der Kettelerschule in Dransdorf, Siemensstraße 248, eingerichtet. (hen)