Swistttal-Buschhoven – Der neue Fitness-Outdoor-Parcours (FOP) auf der Freifläche zwischen der Boule-Anlage und der Gemeinschaftssportanlage Buschhoven-Morenhoven ist eröffnet. Bürgermeisterin Petra Kalkbrenner übergab ihn gemeinsam mit dem Gemeindesportverband und Vertretern der Kommunalpolitik der Öffentlichkeit.



Neben dem Parcours in Heimerzheim steht den Swisttaler Sportbegeisterten damit ein weiterer FOP zur Verfügung. Die Errichtung des Parcours erfolgte aufgrund der Witterungsverhältnisse von Ende Februar bis Mitte März. Zuvor waren vorbereitende Bodenarbeiten erfolgt.

Ausschließlich durch Fördermittel finanziert

Der gesamte moderne „Trimm-Dich-Pfad“ wurde zu 100 Prozent durch Fördermittel des Landes aus dem Programm „Investitionspakt Sportstättenförderung“ finanziert. „Der Fitness-Outdoor-Parcours bietet den Bürgerinnen und Bürgern vielfältige Trainingsmöglichkeiten und ist eine Bereicherung für das Freizeit- und Sportangebot in unserer lebens- und liebenswerten Gemeinde“, sagte die Bürgermeisterin.

Insgesamt acht Stationen hat der neue Parcours, neben jedem Gerät steht eine Schautafel mit den Nutzungsmöglichkeiten. Neben den Klettersprossen, der sogenannten Calithenics-Allround-Station, besteht der Parcours aus den weiteren Stationen „Wellenlauf“, „Hüftschwung“, „Oberkörper-Ergometer“, „Liegestütz“, „Kniebeuge“, „Rückenstrecken“ und „Situps-Beinheber-Kombi“.

Das könnte Sie auch interessieren:

Obstbauern im Rhein-Sieg-Kreis Anzeige Landwirte blicken mit Sorgen Richtung Ukraine

Wiederaufbau Anzeige Restaurant in Heimerzheim öffnet sieben Monate nach der Flut wieder

Juli-Hochwasser Anzeige Swisttals Infrakstruktur hat Schäden von mehr als 73 Millionen Euro

An der Calithenics-Allround-Station werden die Kraft und die Beweglichkeit aller Muskelgruppen des Körpers trainiert. Die weiteren Geräte dienen dem Training gezielter Muskelpartien. So bewegen die Sportler zum Beispiel an der Station „Wellengang“ Pedale mit Bewegung der Rücken- und Hüftmuskulatur. Für den klassischen Liegestütz hält das Gerät unterschiedliche Positionen und Schwierigkeitsgrade bereit.

Bereits 2019 hatte eine Arbeitsgruppe unter Leitung des Gemeindesportverbandes ein Konzept zur Errichtung von drei Fitness-Outdoor-Parcours in den größten Ortschaften erstellt. Dazu gehören der FOP in Heimerzheim, der neben dem Sportplatz am Höhenring steht, der neue auf der Anlage in Buschhoven-Morenhoven und ein weiterer geplanter im Ortsteil Odendorf. (rom)