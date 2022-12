Wachtberg – Die Bewohner Wachtbergs dürfen sich über eine gastronomische Bereicherung freuen. Im Einkaufszentrum Berkum hat die L’Osteria Piccola ihre Eröffnung gefeiert. Nach einem Brand im ehemaligen Burger-Restaurant „Lumis“ hatten die Räumlichkeiten mehr als fünf Jahre leer gestanden.



„Wir haben lange auf den passenden Nachfolger gewartet“, sagt Vermieter Martin Rüdell-Overkämping. Die Ausdauer scheint sich gelohnt zu haben. Dass die italienische Markengastronomie den Standort für sich entdeckt hat, ist vor allem Wolfgang Göbel zu verdanken. Der Wahl-Wachtberger war früher Personalvorstand von McDonald’s Deutschland und leitet in Limburg eine weitere L’Osteria. Gemeinsam mit Kent Hahne, CEO der Apeiron AG und Betreiber von 22 L’Osterien im Köln-Bonner Raum, betreibt Göbel nun das neue Restaurant auf dem Bernareggio Platz.

Zwei Jahre Vorbereitung



Die beiden Freunde und Franchisepartner kennen sich bereits seit Jahrzehnten und erinnern sich gerne an ihre beruflichen Anfänge zu Beginn der 1980er Jahre im ersten Bad Godesberger McDonald´s Restaurant. Mit dem Engagement in Wachtberg schließt sich der Kreis.



Hahne und Göbel haben ihr neues Projekt über zwei Jahre verfolgt. In den vergangenen drei Monaten konnte das Lokal schließlich umgebaut werden. Entstanden ist ein Gastraum mit offener Küche, Holzboden und breiter Fensterfront, über den sich 60 Sitzplätze verteilen. Eine hohe Decke und die für den L’Osteria-Stil typischen Lampen mit Industrial-Flair sorgen für Atmosphäre. Für den Sommer sind 60 weitere Sitzplätze auf der Terrasse beantragt. Dort sollen die Gäste umgeben von Olivenbäumen und Oleander verweilen können.



Deswegen hat die L'Osteria den Zusatz „Piccola“

Das Restaurant nimmt als 152. L’Osteria-Filiale eine besondere Rolle ein. Die mit dem Zusatz „Piccola“ versehenen Dependancen liegen in der Regel an hochfrequentierten Orten wie etwa an Bahnhöfen, sind deutlich kleiner als die Standard-Restaurants und die Speisen werden bevorzugt mitgenommen. Das wird in Wachtberg anders sein. Zwar ist das Lokal nicht so groß wie ein L’Osteria-Standard-Restaurant, allerdings sollen sich die Gäste länger aufhalten und ihren Besuch genießen.



Darüber hinaus können Speisen aber auch bestellt und mitgenommen oder geliefert werden. Hierfür wurde ein gesonderter Schalter für Abholung und Lieferung eingerichtet. Das Liefergebiet umfasst ganz Wachtberg und Teile von Meckenheim.

Für das Wohl der Gäste ist Göbels Tochter Jessica als Restaurantleiterin mit einem rund 15-köpfigen Team verantwortlich. Kern des kulinarischen Sortiments sind Pizza und Pasta. Bei 25 Pizzen kann die Auswahl schwerfallen.



Das steht auf der Speisekarte

Aus dem Ofen kommen zum Beispiel die Varianten „Salsiccia Piccante“ mit Mozzarella, Peperoni-Salami und Basilikum (12,95 Euro) oder Parmigiana mit Mozzarella, Aubergine, italienischem Hartkäse und Oregano (12,75 Euro). Zweiter Schwerpunkt sind Pastagerichte wie Maccheroncini Arrabiata (9,25 Euro) oder Conchiglie di Fiume (12,95 Euro) – mit Flusskrebsen, Karotten-Zucchini-Julienne, Zwiebeln, Hummersauce und Rosmarin. Eine Auswahl an Salaten zum Beispiel auf der Basis von Quinoa und Avocado (11,25 Euro) sowie typische italienische Desserts wie Panna Cotta mit Erdbeersauce (5,25 Euro) oder Tiramisu (5,95 Euro) runden das Sortiment ab.



Dazu können die Gäste italienische Weine trinken. Ein Glas (0,2 l) Pinot Grigio, Lugana oder Primitivo Salento wird jeweils für 4,95 Euro ausgeschenkt. Groß ist die Auswahl an Aperitifs und Cocktails. Italienische Kaffeespezialitäten, Säfte von Granini und Eistee runden das Getränkesortiment ab.



L’Osteria Piccola

Bernareggio-Platz 6, 53343 Wachtberg

Telefon: (0228)4220500

Öffnungszeiten: täglich von 11.30 bis 22 Uhr

Wechsel im „Rheingenuss“

Vor zehn Jahren haben Birgit und Helmut Hoitz das Bistro Rheingenuss in Niederdollendorf übernommen und in ein Restaurant verwandelt. Ende des letzten Jahres schließlich hat sich das Ehepaar verabschiedet. Vorher hatten sie jedoch die Nachfolge in gute Hände gelegt. Tochter Annika Pinter tritt gemeinsam mit ihrem Schwager Daniel Fischer in die Fußstapfen der Eltern.



Annika Pinter und Daniel Fischer haben im Niederdollendorfer Rheingenuss die Regie übernommen. Nach einer kurzen Renovierung wurde das Restaurant Anfang März wiedereröffnet. Copyright: Ralf Klodt

Nach einer kurzen Renovierung wurde das Restaurant Anfang März wiedereröffnet. „Wir möchten Altes und Bewährtes bewahren und mit neuen, frischen Ideen kombinieren“, kündigt Pinter an.



Die gelernte Restaurantfachfrau hat die Gastronomie in verschiedenen elterlichen Betrieben von der Pike auf gelernt. Daniel Fischer sorgt für die kulinarische Inspiration. Er war zuletzt als Chefkoch im Bonner Restaurant „Elefant“ tätig. Fischer kündigt eine regionale, rheinische Küche an, in der saisonale Aspekte eine wesentliche Rolle spielen werden.

Ein Blick in die Speisekarte



Das Restaurant wird neben einer wechselnden Standardkarte einen Mittagstisch mit drei bis vier günstigen Gerichten anbieten. Beispiele von der Eröffnungsspeisekarte lauten: Rote Bete Carpaccio mit Avocadocreme, Fenchelsalat und karamellisierten Walnüssen (13 Euro), Wolfsbarsch mit Kartoffel-Endivienstampf und Rieslingschaum (19 Euro) oder rosagebratenes Roastbeef mit Bratkartoffeln und Remouladensauce (16 Euro).



Das Weinangebot konzentriert sich auf deutsche Erzeugnisse, zu denen die hiesigen Weingüter Pieper und Blöser zählen. Die Fassbiere heißen Bitburger Pils, Gaffel Kölsch und Benediktiner Weizen. Das Restaurant verfügt über 55 Sitzplätze im Innenbereich und weitere 24 auf der Terrasse.

Restaurant Rheingenuss

Rheinufer 108, 53639 Königswinter-Niederdollendorf

Telefon: (022 23)9069860

Öffnungszeiten: mittwochs bis sonntags von 11.30 bis 22.30 Uhr

rheingenuss.de