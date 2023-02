Köln – Corona ist in aller Munde – jeder reagiert anders auf das neuartige Virus. Viele Menschen geraten in Panik, es gibt Hamsterkäufe, manche tragen Mundschutz in der Öffentlichkeit. Andere stehen bereits unter Quarantäne, als Vorsichtsmaßnahme, um das Virus einzudämmen. Doch was macht man eigentlich mit der neu gewonnenen Zeit hinter verschlossenen Türen?

Eine Heinsbergerin nutzte die Zeit, um einen Corona-Song zu schreiben und mahnt dabei zur Besonnenheit: Nicht jeder mit Grippe-Symptomen ist mit dem Corona-Virus infiziert. Im Rhythmus von „Vincent“ von Sarah Connor singt sie von Anette, die nicht hochkommt, weil sie die Grippe hat. „All ihre Freunde sagen, geh bloß weg, du hast dich sicher mit Corona angesteckt.“

Im Refrain wirbt sie dafür nicht in Panik zu verfallen: „Mama, was soll ich jetzt machen, ich glaube, ich muss sterben, was wenn es Corona ist?“ Darauf gibt es die Antwort: „Es ist nur Grippe, da hilft keine Medizin.“



Auch auf die Hamsterkäufe reagiert die junge Heinsbergerin mit Achim, der schnell zum nächsten Supermarkt fährt: „Einkaufswagen voll, die Regale leer, die Epidemie kann ihm gar nichts mehr.“ Auf die fehlenden Atemmasken kontert sie, dass da nur hilft „sich einfach die Hände zu waschen“.

Die Message ist klar: Anette und Achim, beruhigt euch, bitte, es wird alles gut.