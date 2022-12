Bad Münstereifel-Arloff-Kirspenich – Die Kostüme sind improvisiert, der Laune tut das aber keinen Abbruch. Viele Vereinsmitglieder aus dem Dorf sind an dem sonnigen Nachmittag in die Sackgasse in Arloff-Kirspenich gekommen, um mit genügend Abstand die „Tanzkäfer“ der Tanzgarde der Prinzengarde Arloff-Kirspenich zu unterstützen. Kuchen, Getränke und viel Konfetti brachten die bunt verkleideten Zuschauer mit, um wenigstens für ein bisschen Zug-Feeling zu sorgen. Und die Tanzgarde belohnte das mit der einzigen Aufführung ihres diesjährigen Tanzes.

Mit Akrobatik begeisterte die Gruppe das Publikum. Copyright: Marco Führer

Doch bevor es soweit war, wurde fleißig für die Kamera getanzt. Es war für die Tanzgarde keine Frage gewesen, dass sie an dem virtuellen Zug teilnimmt. Abgeklärt werden musste nur, wer von den Mitgliedern spontan Zeit hat.

Jetzt geht’s los

D’r Zoch stellt sich op – mehr als 20 Gruppen und Vereine sind dem Aufruf zum virtuellen Karnevalszug gefolgt. In den kommenden Tagen stellen wir die Jecken vor – Alaaf. Hier finden Sie alle Gruppen, die mitmachen.

Wir beleuchten auch den Karneval in den Dörfern. Wie er sich entwickelt hat und wie er sich trotz Corona-Pandemie und Flutkatastrophe behauptet hat, nicht hat unterkriegen lassen.

Am Schluss der Aktion entsteht ein Video-Karnevalszug, der unsere Jecken in Szene setzt, auch wenn es in dieser Session auf der Straße nicht möglich sein wird. (eb)

„Den heutigen Tag brauchen die Kinder einfach als Motivation“, sagt Trainerin Carina Weber. Denn nach der Flut, der viele der Kostüme zum Opfer gefallen sind, bräuchten die Kinder einfach noch mal was Positives. „Auch, damit die Mädels dabei bleiben“, sagt Weber. Schließlich könne sonst nicht sehr viel im Verein stattfinden.

Im Sommer wurde draußen trainiert

Normalerweise üben die Kinder einen Tanz pro Session ein. Durch Corona ist es jetzt das zweite Jahr in Folge, in dem sie ihre aktuelle Choreografie einstudieren. Im Sommer konnte glücklicherweise draußen trainiert werden, sagt Weber. Da die Kinder aber in der Schule getestet werden, kann zudem im Winter jeden Mittwoch trainiert werden. „Die Abwechslung brauchen die Kinder auch“, so Weber. Neun Kinder zwischen elf und 15 Jahren trainieren derzeit bei Weber und Diana Oehmijen. Weber hat damals als Kind selbst in der Tanzgarde das Tanzen gelernt.

Die Mädchen der Tanzgarde Arloff-Kirspenich mussten bei den Kostümen nach der Flut improvisieren und haben sich das Motto „Tanzkäfer“ überlegt. Vereinsmitglieder sorgten mit sehr viel Abstand für die passende Stimmung. Copyright: Marco Führer

Für die kommenden Tage hat sich die Tanzgarde auch etwas ausgedacht: Die Kinder haben Clown-Gesichter gebastelt und wollen diese an Seniorinnen und Senioren in den zwei Ortschaften verteilen. An Weiberfastnacht wollen sie außerdem in ihren Tanzkäfer-Kostümen durchs Dorf gehen und Glückskäfer an alle verteilen. Schließlich könne Glück derzeit jeder Einwohner in Arloff-Kirspenich gebrauchen.

Zusätzlich sollen die Häuser im Ort karnevalistisch geschmückt und auf einer Karte veröffentlicht werden, damit die Einwohner bei einem Spaziergang durch die Orte ein bisschen Karnevalsgefühl bekommen, erzählt die Vorsitzende der Prinzengarde, Silvia Roggendorf.