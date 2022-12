Blankenheim/Dahlem – In der Gemeinschaft der Gemeinden (GdG) Blankenheim/Dahlem gibt es seit einem Jahr ein besonderes spirituelles Angebot: Kostenlose Tages- oder Wochenimpulse, die über Messengerdienste aufs Smartphone geschickt werden. In der bevorstehenden Fastenzeit gibt’s die sogar täglich.



„Damit die Menschen mit der Kirche und ihrem Glauben in Verbindung bleiben können“, beschreibt Andrea Felden, Pastoralassistentin in der GDG Blankenheim/Dahlem, das Ziel der Aktion. Sie sitzt in ihrem kleinen Büro im Pfarrhaus hinter der Kirche in Blankenheimerdorf und schaltet ihr Smartphone ein.



Eine Bloggerin brachte Andrea Feldgen auf die Idee



Darauf hat sie unter anderem zwei Messengerdienste installiert: Whatsapp und Signal. Die nutzt sie seit über einem Jahr längst nicht nur für private Chats. Felden hat hier auch einen speziellen Mitteilungsdienst verknüpft: Spirituelle Impulse – Kurztexte, die sie und mittlerweile fünf ehrenamtliche Helferinnen erstellen. Die in den entsprechenden Chatgruppen angemeldeten Mitglieder erhalten die Posts kostenlos.



Auf die Idee kam Felden vor gut einem Jahr, als sie auf eine Bloggerin stieß, die tägliche spirituelle Posts verfasst. Das, hatte sie das Gefühl, könnte man doch auch den Gläubigen in ihrer GdG anbieten.



Gemeinschaft auf Chatebene in der großen GdG



Ein Grund ist die Größe des Gemeindegebietes: Zwischen den äußersten Punkten erstreckt es sich mit seinen mehr als 20 Dörfern über eine Länge von 45 Kilometern. Was in Berk in der Gemeinde Thema ist, ist den Christen etwa in Uedelhoven mit großer Wahrscheinlichkeit eher unbekannt. Über die Messengerdienste lässt sich eine Gemeinschaft – wenigstens auf Chatebene – herstellen.



Im Pfarrbrief, mit Aushängen in den Schaukästen an den Kirchen und durch Mund-zu-Mund-Propaganda wurde Feldens Angebot bekannt, das mit Beginn der Fastenzeit im vergangenen Jahr als Tagesimpuls startete, dann bis zum Beginn der Adventszeit als Wochenimpuls fortgesetzt wurde.



Besondere Ereignisse wie die Flut werden thematisiert



2022 begann es erneut mit Wochenimpulsen jeden Montag. Ab Aschermittwoch gehen dann die Tagesimpulse wieder bis Ostern an die angemeldeten Teilnehmer in den Chatgruppen. Sofort hatte Feldens rund 40 Anmeldungen, derzeit seien es schon 74. Entweder in den Chatgruppen von Whatsapp oder Signal oder per E-Mail werden die Impulse verschickt.



Die kurzen Texte werden auf Basis einer Bibelstelle, des Kirchenjahres, der Jahreszeiten oder auch besonderer Ereignisse in der GdG wie die Hochwasserkatastrophe verfasst. Morgens zwischen 6 und 9 Uhr sollen die Impulse bereitgestellt werden.



Auch Pfarrer Andreas Züll zählt zu den Autoren



Felden hat für die benötigten Texte – fast 100 sind es inzwischen – ein erstes Redaktionsteam mit fünf Ehrenamtlichen aufgebaut. Auch GdG-Pfarrer Andreas Züll ist gelegentlich unter den Autoren. „Sechs Blickwinkel auf die Welt sind einfach besser als einer“, meint Felden, die allerdings nach wie vor die Schlussredaktion der Posts und die Moderation der Chatgruppen hat. Wer die Posts erhalten will, kann dies formlos über ihre Mobilfunknummer tun, genauso formlos kann er oder sie sich wieder aus dem Verteiler entfernen lassen.



Mit ihrem Angebot, das zeigen Felden die Reaktionen der Leserinnen und Leser, hat sie offenbar einiges bewirkt, was sogar über die angestrebte tägliche Besinnung und Auseinandersetzung auf beziehungsweise mit dem persönlichen Glauben hinausgeht. „Wir haben Abonnenten, die auch deshalb dabei sind, weil sie so nach dem Wegzug eine Brücke in ihre Eifelheimat haben“, so Felden.



Bilder aus Blankenheim und Dahlem gehören zu den Impulsen



Der Effekt wird verstärkt durch die meist den Posts beigestellte Illustrationen. Oft werden Motive aus den GdG-Pfarrkirchen dargestellt, etwa Kirchenfenster. Auch Motive aus der Region wie zum Beispiel die kleine Krippe in einem Baum im Wald bei Berk werden gezeigt.



Einen Alleinstellungsanspruch hat Felden bei aller Originalität ihrer spirituellen Impulse nicht. „Wer das Angebot kopieren will, ist herzlich dazu eingeladen“, animiert sie Gleichgesinnte. Was es dafür braucht, hat sie bereits auf der bistumsübergreifenden Webseite vorgestellt.



Wer die von Aschermittwoch bis Ostern täglichen spirituellen Impulse aufs Handy geschickt haben möchte, kann sich bei Pastoralassistentin Andrea Felden melden, 0176/43821234. Voraussetzung zum kostenlosen Abonnement ist die Installation des Messengerdienstes Whatsapp oder Signal.