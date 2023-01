Buntes Ehrenamt Ehrenamtsagentur Euskirchen vergibt Preis bei Fotowettbewerb

Kreis Euskirchen – Ohne ehrenamtliches Engagement würde unsere Zivilgesellschaft nicht funktionieren – das steht völlig außer Frage. „Ehrenamtler sind die stillen Helden in unserem Alltag“, meinte Fabian Köster-Schmücker, der persönliche Referent von Landrat Markus Ramers. „Sie stehen nie im Vordergrund, sind aber immens wichtig“, sagte er in seiner Ansprache, die er stellvertretend für seinen Chef am Montagnachmittag im Sitzungssaal des Kreishauses hielt. Dort hatten sich die Preisträger des Fotowettbewerbs „Die bunte Welt des Ehrenamtes“ eingefunden, die die Ehrensache. Ehrenamtsagentur Kreis Euskirchen jüngst ausgerufen hatte, um so „die Vielfalt des Ehrenamtes sichtbarer zu machen“, wie Köster-Schmücker erklärte.

Die Gewinnerbilder wurden im Anschluss von Stefanie Kolzem und Tamara Empt, die das Team der Ehrensache.Ehrenamtsagentur Kreis Euskirchen bilden, an eine Leinwand projiziert und einzeln vorgestellt. „Ehrenamtliche Tätigkeiten sichern langfristig ein breites Spektrum an Freizeit-, Kultur-, Gesundheits- und Pflegeangeboten“, meinte Kolzem. Und genau das bildeten auch die ausgewählten Gewinnerbilder ab.

Die Bilder zeigen verschiedenste Situationen

Zu sehen war unter anderem das Foto einer Elfjährigen, die regelmäßig den Hund einer älteren Dame ausführt. Ein anderes zeigte Barbara May, die seit 2010 ehrenamtlich im Handwebmuseum Rupperath tätig ist. Weitere Motive waren der Einsatz der Christlichen Pfadfinderschaft Royal Rangers in Litauen, die Säuberung des Uedelhovener Dorfbrunnens, eine Führung im Besucherbergwerk „Grube Wohlfahrt“ sowie Einsatzkräfte mehrerer Hilfsorganisationen aus dem Kreis Euskirchen bei einer Großübung.

Beeindruckend auch das Foto von Claudia Ziefuß, Ehrenamtliche in der Fördergruppe des Vereins Sternenzauber und Frühchenwunder. Sie fotografierte eine ihrer selbstgenähten Einschlagdecken für Sternenkinder und Frühchen. Auch Bilder eines Bachpaten im Einsatz am Veybach, vom Tanztraining der Aktivengarde KV Vussem, vom freiwilligen Einsatz im Tierheim Kall sowie vom Vorsitzenden des VfR Flamersheim auf dem Kunstrasenplatz wurden mit Preisen belohnt. Das Foto der innigen Beziehung eines Pflegekindes mit dem Familienhund überzeugte die Jury ebenso wie der Schnappschuss der KG Metternich, die während der Corona-Pandemie die Dorfbewohner mit Kamelle versorgte.

„Sie alle engagieren sich gleichermaßen für das Ehrenamt“

Über den dritten Platz freute sich Saskia Lakomy. Ihr Foto zeigt sie selber beim Training ihrer gut gelaunten Kindertanzgruppe der KG Erfttal. Den zweiten Platz machte Rocco Bartsch, dessen Foto sinnbildlich für das Fairplay im Sport steht. Aufgenommen hatte Bartsch, freier Mitarbeiter dieser Zeitung, das Bild bei einer Begegnung des SC Roitzheim II und des VfL Kommern. Die 200 Euro Preisgeld, die Bartsch symbolisch als Riesenscheck entgegennehmen durfte, will er nicht behalten: „Ich werde die Summe der Freiwilligen Feuerwehr Mechernich spenden, als kleines Dankeschön für die starke Arbeit, die sie in den letzten Wochen und Monaten geleistet hat.“

Sieger des Fotowettbewerbs der Ehrenamtsagentur wurde Tom Steinicke, der als Redakteur dieser Zeitung häufig zu Blaulichteinsätzen ausrücken muss. „Entstanden ist das Bild bei einem Lkw-Brand auf der A1, bei dem lediglich Sachschaden entstand und kein Mensch zu Schaden kam“, erzählte der Gewinner den anwesenden Gästen. Die Arbeit der freiwilligen Wehrleute fing Steinicke in eindrucksvoller Atmosphäre aus dichtem Qualm und Sonnenlicht ein.

Gewonnen, so der Journalist, hätten bei dem Wettbewerb letztlich aber alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer. „Sie alle engagieren sich gleichermaßen für das Ehrenamt“, so Tom Steinicke.