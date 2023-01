Euskirchen-Kuchenheim – Es sind nur wenige Worte, die im Paragraf 16, Absatz 10, in der Jugendspielordnung des Westdeutschen Fußball- und Leichtathletikverbands fehlen. Worte, die die JSG Erft teuer zu stehen kommen können. Wörtlich heißt es in dem Passus „Keine Juniorenmannschaft und kein Junior dürfen an einem Tag an mehr als einem Juniorenspiel bzw. Juniorenturnier teilnehmen“.

Es ist nicht explizit aufgeführt, ob damit nur Pflicht- oder auch Freundschaftsspiele gemeint sind. Wäre das in dem Absatz aufgeführt, wäre die JSG Erft wohl nicht in Versuchung gekommen, zwei Spieler der C-Junioren im Meisterschaftsspiel der B-Junioren einzusetzen. Die beiden Akteure liefen nämlich am vergangenen Wochenende zunächst in einem Freundschaftsspiel auf, wurden aber kurz nach der Halbzeit ausgewechselt.

Eingewechselt in der Schlussphase

Anschließend wurden sie beim B-Junioren-Bezirksliga-Pflichtspiel gegen Borussia Lindenthal-Hohenlind in der Schlussphase eingewechselt. Die Partie gewann die JSG mit 2:1, die beiden C-Junioren hatten aber keinen direkten Einfluss auf den wichtigen Heimerfolg der JSG gegen den direkten Verfolger.

Es droht aber nun ein Nachspiel, weil aus Kreisen beider Vereine zu vernehmen ist, dass die Borussia beim Fußballverband Mittelrhein Einspruch einlegen möchte – was bisher aber noch nicht passiert ist. „Wenn man uns Betrug vorwirft, kann ich das nicht nachvollziehen“, heißt es aus dem Vorstand der JSG. Man habe keine Akteure eingesetzt, für die keine Spielgenehmigung vorliege, noch habe man Pässe oder Ähnliches gefälscht.

Morgens Jugend, nachmittags Senioren

Vielmehr habe man den Passus so interpretiert, dass es sich um zwei Pflichtspiele handele, die nicht an einem Tag absolviert werden dürfen. Bei den Senioren lässt die Spielordnung zwei Pflichtspiele an einem Tag nämlich zu – sogar mit einem Passus für Junioren. „Wenn ein A-Jugendlicher morgens um 11 Uhr in der A-Jugend spielt und nachmittags bei den Senioren ist das möglich – wenn es sich bei beiden Partien um Pflichtspiele handelt“, so das Vorstandsmitglied der JSG.

Die beiden talentierten Kicker, die nach der Saison zum 1. FC Köln wechseln, hätten am vergangenen Wochenende nicht Mals in Summe die Einsatzzeit einer einzelnen Partie über die volle Distanz erreicht. Die direkte Qualifikation für die kommende Bezirksliga-Saison dürfte die JSG Erft auch im Falle eines Punktabzugs erreichen. Am Samstag ist die Mannschaft von Marcel Schmitz und Stefan Esser beim Tabellenführer Viktoria Köln II gefordert. Die Partie in Köln-Höhenberg wird um 18.30 Uhr angepfiffen. Das Hinspiel endete 3:0 für Viktoria.