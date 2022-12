Fußball-Bezirksliga Sötenich und Zülpich mit Heimschwäche

Sechs Vereine aus dem Kreis Euskirchen spielen in der Bezirksliga-Staffel 3.

Zwei Eifeler Vereine kämpfen derzeit gegen den Abstieg.

Der TuS Zülpich galt als einer der größten Aufstiegsfavoriten.

Kreis Euskirchen – Wie haben die Vereine aus dem Kreis in der Hinrunde ausgesehen? Eine Zwischenbilanz der Saison.

TuS Zülpich

Eine gute Hinrunde hat das Team von Jörg Schulz und Thorsten Lewin, das als einer der Titelfavoriten ins Rennen gegangen war, hingelegt. Besonders auswärts wurden die Erwartungen erfüllt. 14 Punkte fuhren die Römerstädter auf fremden Plätzen ein und sind damit noch ohne Niederlage. Ein anderes Bild zeigte sich zu Hause gegen die Topklubs: Gegen Langerwehe, Kurdistan Düren und Lich-Steinstraß holten Torjäger David Sasse (20 Treffer) und seine Kollegen keinen Zähler, weshalb man, bei einem Spiel weniger, neun Punkte zurückliegt.

Platz 5, 30 Punkte aus 15 Spielen, 59:13 Tore, 9S 3U 3N, bester Torschütze: David Sasse (20 Tore).

SV Sötenich

Überraschend heimschwach zeigte sich der SV Sötenich, der nur drei seiner 14 Zähler vor eigenem Publikum erringen konnte. Die Schützlinge von Christian Hammes hielten gegen Mannschaften aus dem oberen Drittel sehr gut mit. Dies ändert jedoch nichts daran, dass der SVS, aktuell auf Rang 15, eine schwere zweite Serie vor sich hat. Das mühevolle 4:2 beim ETSC war ein Alarmsignal.

Platz 15, 14 Punkte aus 15 Spielen, 30:42 Tore, 4S 2U 9N, beste Torschützen: Dennis Jäckel und Jens Knebel (je 8 Tore)

SV SW Nierfeld

Der SV Nierfeld hatte stark unter dem Verlust der eigenen Sportanlage zu leiden. Weder in Olef noch in Nettersheim war die Elf von Dominik Peiffer konstant erfolgreich – nur drei Unentschieden sprangen aus fünf Spielen heraus. Nach einem Zwischenhoch, das Ende September in Sötenich begann und mit dem unglücklichen 1:1 in Mechernich endete, lief nicht mehr viel zusammen. Seit Mitte Oktober wartet der Klub auf einen Sieg.

14. Platz, 14 Punkte aus 14 Spielen, 28:32 Tore, 3S 3U 6N, beste Torschützen: Stephen Kinnen, Jan Diederichs und Sven Pohl (je 5 Tore)

TuS Mechernich und SV Frauenberg

Mit dem Saisonverlauf grundsätzlich zufrieden sein dürfen die Mannschaften aus Mechernich und Frauenberg, die sich im gesicherten Mittelfeld der Tabelle festgesetzt und deutlich mehr überzeugende als schlechte Auftritte absolviert haben.

Mechernich: 7 Platz, 25 Punkte aus 17 Spielen, 38:32 Tore, 6S 7U 4N, beste Torschützen: Johannes Simons, Jens Honnef, Tom Lengersdorf (je 6 Tore)

Frauenberg: 12 Platz, 22 Punkte aus 16 Spielen, 33:42 Tore, 6S 4U 6N, bester Torschütze: Florian Kerqeli (8 Tore)

Euskirchener TSC

Die Kicker des ETSC hätten sich für ihren unermüdlichen Kampfgeist am Sonntag beinahe mit dem ersten Punkt belohnt. Die wohl größte Leistung der Euskirchener ist, dass man sich anständig in die Pause gerettet hat.

18. Platz, 0 Punkte aus 17 Spielen, 5:141 Tore, 0S 0U 17N, bester Torschütze: Mohamed Lamine Camara (3 Tore)

Ein letztes Mal im 2021er-Einsatz sind der SV Nierfeld (Donnerstag, 20 Uhr, gegen Welldorf-Güsten), der SV Sötenich (Samstag, 16 Uhr, bei Lich-Steinstraß) und der SV Frauenberg (Sonntag, 14 Uhr, im Erftstadion gegen Kurdistan Düren).