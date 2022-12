Handball-Verbandsliga Der Palmersheimer Spaßvogel machte viel Freude

Spitzenspiel in der Handball-Verbandsliga der Männer.

Ein Sänger von Wolfgang-Petry-Hits wird zum Matchwinner.

Duell der beiden besten Torjäger der Verbandsliga.

Euskirchen-Kuchenheim – TV Palmersheim – Stolberger SV 28:21 (13:12). Der TV Palmersheim hat das Kräftemessen mit dem ambitionierten Stolberger SV für sich entschieden. Durch den Erfolg verdrängt der TVP den Gegner vom zweiten Tabellenplatz und hält weiterhin starken Kurs auf die Meisterrunde im kommenden Jahr.

Die Partie versprach viel, denn schließlich trafen auch die beiden besten Torwerfer der Liga, René Lönenbach (87 Tore in sieben Spielen) und Joshua Frauenrath (73 Tore in acht Spielen), aufeinander. Während Frauenrath nur selten in Abschlussnähe kam, glänzte Lönenbach diesmal vor allem als Zuspieler. Davon profitierten kurz vor Schluss Nils Schouren mit einem Kempa-Trick, allen voran aber Linksaußen Michael Schneider, der wohl das Spiel seines Lebens im TVP-Trikot machte.

Sprechchöre von der Fantribüne

Schneider war der überragende Mann des Abends und meldete defensiv Stolbergs Topwerfer Frauenrath nahezu völlig ab und erzielte vorne, teilweise spektakulär, einen Treffer nach dem anderen. Am Ende waren es starke acht Tore, die maßgeblich zum Erfolg führten. „Michael Schneider“-Sprechchöre der Palmersheimer von der wieder einmal lautstarken Fantribüne zeugten von berechtigtem Respekt gegenüber dem 21-Jährigen, der seit 2004 im Verein aktiv ist.

Palmersheims Spaßvogel Michael Schneider spielte überragend. Copyright: Rocco Bartsch

Und auch sein Trainer ist voll des Lobes für den jungen Mann mit der Rückennummer 22. „Es war definitiv unsere beste Saisonleistung, aber Michael Schneider muss ich heute herausheben, denn das war sein bestes Spiel, seit ich ihn bei mir habe“, so Peter Trimborn schwärmend.

Vollgas auch nach dem Spiel

Schneider, der in Niederkastenholz aufgewachsen ist und aufgrund seines Studiums derzeit in Köln-Zollstock lebt, reckte nach jedem Treffer die Arme nach oben und ließ sich nach dem Schlusspfiff ausgiebig feiern. Der Spaßvogel, der auch nach dem Spiel im Vorraum zu Wolfgang-Petry-Klängen Vollgas gab, ordnete diesen Sieg aber nicht als persönlichen Erfolg ein, sondern äußerte sich recht bescheiden zum Spiel. „Das war heute eine Wahnsinns-Mannschaftsleistung der Spieler in Rot“, sagte der Sonderpädagogik-Student.

Euskirchens Männer erfolgreich – Frauen verlieren

Die HSG Euskirchen hat das Landesligaspitzenspiel gegen die HSG Siebengebirge II mit 33:29 (15:15) gewonnen. Nach ausgeglichener erster Halbzeit setzte sich die HSG im zweiten Durchgang durch. „Es war eine gute Teamleistung und wir haben in einer engen Partie kühlen Kopf bewahrt und verdient gewonnen“, so ein zufriedener Trainer Stefan Tuitje.

Die Frauen der HSG kassierten in der Verbandsliga eine bittere 20:21 (11:9)-Heimniederlage gegen den HSV Troisdorf. Die Partie war geprägt von vielen technischen Fehlern, aber auch von einer mangelhaften Wurfquote Euskirchens. Troisdorf nahm in der zweiten Halbzeit Corinna Schmitz aus dem Spiel. Pechvogel war die ansonsten stark aufspielende Lea Schmitz, die kurz vor dem Ende einen Siebenmeter an den Pfosten setzte.

In der Kreisliga hat der TVE Bad Münstereifel das Kreisduell gegen den TuS Zülpich für sich entschieden. In der spiegelglatten Mimi-Renno-Halle war Nils Fuchs der überragende Akteur der Gastgeber beim 29:22 (17:10). Fuchs avancierte zum ideenreichen Spielmacher sowie besten Werfer (elf Tore) und nahm in der Defensive erfolgreich Zülpichs Daniel Schüller in Manndeckung. Der TVE, bei dem weiterhin vier Spieler flutbedingt aussetzen, muss ohne die Unterstützung der Zuschauer auskommen, da die erforderlichen Abstände in der Halle zu gering sind. „Nils Fuchs und auch Torhüter Sven Maaßen verdienen heute ein Extralob“, lobte TVE-Herrenwart Markus Ramacher. Nach vier Siegen in Folge klettert der TVE auf Platz drei.

Die B-Junioren des TV Palmersheim sorgen auch überregional weiter für Aufsehen und haben nun ihr erstes Auswärtsspiel in der Nordrheinliga gewonnen. Beim Hildener AT setzte sich der TVP-Nachwuchs in einem hektischen Spiel mit 28:24 (17:12) durch und klettert auf Platz fünf.

Die A-Junioren der HSG Euskirchen haben ihr Oberligaspiel bei der SSG Wuppertal mit 37:30 gewonnen und belegen nun Platz drei. (roc)

Er und sein Team genießen den positiven Lauf der letzten Wochen. Gegen Stolberg spielte der TVP eine gute erste Halbzeit. Nach dem Wechsel wurde Palmersheim defensiv stärker und vorne noch zielstrebiger. Auch Rückschlage, wie die dritte Zeitstrafe und die damit verbundene Rote Karte gegen Kreisläufer Lukas Königshoven, kompensiert der TVP als Mannschaft. „Wir haben mit Druck auf die gegnerische Offensive gearbeitet und sie so zu vielen Fehlern gezwungen“, stellt TVP-Trainer Peter Trimborn die bärenstarke Defensivarbeit im Kollektiv heraus.

TV Palmersheim: Trimborn, Moritz Königshoven, Hensel, Fiedler, Sodies, Winter, Schöller, Mayer, Lönenbach (8/2), Adolph (5), Schouren (4), Schneider (8), Jannis Grevelding (2), Lukas Königshoven (1).