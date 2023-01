Kreis Euskirchen – Kreisliga A: In einem Nachholspiel hat die SG Sportfreunde 69 Marmagen-Nettersheim am Mittwochabend die Gäste aus Stotzheim mit 3:1 (1:0) geschlagen. Rico Zimmermann (29.) und Sebastian Findeisen (49.) brachten die Gastgeber in Front. Stotzheims Tom Bauer verkürzte kurz vor Schluss auf 1:2 (89.). Sportfreundes Thorsten Bender setzte in der Nachspielzeit den 3:1-Schlusspunkt. Sportfreunde-Trainer Ralf Leyendecker war froh: „Ein absolut verdienter Sieg. In einer niveauarmen Partie konnten wir wichtige Punkte im Abstiegskampf zu Hause behalten.“ Am Samstag bestreitet Marmagen-Nettersheim um 18 Uhr gegen den VfB Blessem bereits die nächste Partie. Leyendecker: „Wir müssen nachlegen, um uns etwas Luft zum Tabellenkeller zu verschaffen.“

Der TSV Schönau gewann am Mittwochabend sein Nachholspiel gegen die Gäste aus Blessem nach Toren von Khoren Injabaryan (28., 62.) und Pawel Hoppe (16.) mit 3:0. „Blessem war ein guter und robuster Gegner. Spielerisch waren beide gleichauf, mit leichten Offensiv-Vorteilen für uns“, so Schönaus Coach Carsten Nolden. Am Sonntag kommt Wißkirchen. „Aufgrund von diversen Verletzten pfeifen wir aus dem letzten Loch. Wir werden dennoch versuchen, eine schlagkräftige Truppe auf den Platz zu stellen“, so Nolden. (küp)

Weitere Spiele: Erftstadt-Lechenich II – Lommersum (So., 13 Uhr), Golbach – Dollendorf-Ripsdorf, Bürvenich/Schwerfen – Bessenich, Ländchen-Sieberath – Flamersheim/Kirchheim (alle So., 15 Uhr), Bliesheim – Stotzheim (So., 17 Uhr).