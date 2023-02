„Sport im Park“ Trainingsspaß unter freiem Himmel

Kreis Euskirchen – Bei „Sport im Park“ wird auch in diesem Jahr allen Interessierten ein unverbindliches und kostenfreies Bewegungsangebot unter freiem Himmel unterbreitet. Von Montag, 2. August, bis Freitag, 1. Oktober, geht es in Bad Münstereifel, Blankenheim, Euskirchen, Hellenthal, Mechernich, Nettersheim und Schleiden unter freiem Himmel sportlich zu.



Der Kreissportbund bietet dort in Zusammenarbeit mit der Barmer Ersatzkasse eine Stunde Sport mit einem professionellen Trainer, sagte jetzt Markus Strauch vom Kreissportbund (KSB). „Jeder sollte eine Maske und seine eigene Matte mitbringen und ausreichend Abstand zu den anderen Teilnehmern einhalten.“ Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.



Sieben Konzepte hat Johanna Sepp, Projektmitarbeiterin des KSB, für die verschiedenen Standorte ausgearbeitet: „Wir haben Trainer gesucht, die vor Ort sind, und auch Vereine und Fitnessstudios eingebunden.“

„Sport ist eine Fortbildung für Körper und Geist“, sagte Strauch. So sollen die Übungsstunden nicht nur für den Moment, sondern auch auf lange Sicht zur sportlichen Betätigung anreizen. „Viele Vereine haben es in der aktuellen Situation schwer, ihr Programm wieder aufzunehmen.“



Wann und wo?

Die Trainingseinheiten finden stets von 18 bis 19 Uhr statt, außer in Bad Münstereifel, wo von 18.30 bis 19.30 Uhr trainiert wird. Dort wird donnerstags noch eine Zusatzstunde bis 20.30 Uhr angeboten.

Trainingsorte sind im Schleidtal in Bad Münstereifel, in Blankenheim im Weiherpark und im Tribea-Gesundheitszentrum. In Euskirchen findet „Sport im Park“ im Ruhrpark statt, in Mechernich im Mühlenpark in Kommern, in Nettersheim auf Pfaffenbenden, in Hellenthal am Weißen Stein und in der Stadt Schleiden im Kurpark Gemünd. Teilnehmer erhalten von der Barmer einen QR-Code, über den sie ein Fitnessband oder eine Faszienrolle bestellen können. (sev)

Übungsleiter, die sich wegen mangelnder Beschäftigung umorientiert haben, oder Mitglieder, die nach der langen Isolation noch vor einem Trainingsbesuch zurückschrecken, seien keine Seltenheit. Den Trainern bei „Sport im Park“ mangele es jedenfalls nicht an Motivation, wie der Geschäftsführer des KSB versicherte. „Auch wenn mal ein kurzer Schauer hereinbrechen sollte, werden die Übungsleiter ihr Programm durchziehen.“

Euskirchen

In der Kreisstadt reicht das Spektrum von entspannenden Yoga-Übungen bis hin zu einem knallharten Bootcamp, wie Guido Otten, Regionalgeschäftsführer der Barmer Euskirchen, erklärte: „Die Trainer der einzelnen Übungsstunden sind in der Lage, sich auf jeden Teilnehmer, unabhängig von Alter oder Fitnesslevel, einzustellen und die Übungen entsprechend zu gestalten.“ Vom Sportmuffel bis hin zum Fitnessfreak würden daher alle vor für sie passende Herausforderungen gestellt.

Die Woche startet mit „Fascial Fitness“, das die Beweglichkeit fördern soll, bevor am Dienstag während des „Bootcamps“ bei einer militärisch inspirierten Art des Trainings jeder angespornt wird, an seine Grenzen zu gehen. Auf den bunten „Work-out-Mix“ am Mittwoch folgt das „Yoga-Programm“ am Donnerstag, bevor die Woche mit einem Training für tiefliegende Muskulatur ausklingt.

Euskirchens Bürgermeister Sacha Reichelt hat sich bereits für ein Angebot entschieden. „Meiner Beweglichkeit habe ich den Spitznamen ,Eisenbahnschwelle’ zu verdanken. Das Bootcamp kommt daher vielleicht weniger infrage“, scherzte Reichelt. „Da ich bei meinem Beruf jedoch viel sitze, könnte Fascial Fitness genau das Richtige sein.“

Nach den rund 1100 Gästen, die trotz der coronabedingten Umstände im vergangenen Jahr das Angebot wahrnahmen, hoffen die Verantwortlichen in diesem Jahr auf ähnlich hohe Teilnehmerzahlen, so Strauch.

Hellenthal

Erst im dritten Anlauf konnte der Termin für Hellenthal festgelegt werden, da immer wieder die Corona-Schutzbestimmungen den Planern einen Strich durch die Rechnung machte, erklärt Markus Strauch. Nun, da die Inzidenzen während der Sommerzeit niedrig seien, könnten die Veranstaltungen an der frischen Luft stattfinden.

Die Natur biete jedenfalls die besten Voraussetzungen, sagte Hellenthals Bürgermeister Rudolf Westerburg mit einem Blick auf den Sportplatz am Weißen Stein in Udenbreth: „Am Platz scheitert es nicht, eher an der Technik, hier kriegen wir auch 200 Menschen mit Abstand hin, wenn es nötig ist.“

Um trotzdem perfekte Trainingsbedingungen zu schaffen, sollten Mikrofon und Lautsprecher dafür sorgen, dass die Kommandos der Trainer für alle Beteiligten zu hören sind. Auch Familien mit kleinen Kindern könnten kommen, da der Kinderspielplatz in Rufweite sei und der Rasen ideale Bedingungen zum Krabbeln für Kleinkinder oder Säuglinge biete.

„Es geht nicht nur um die körperliche Gesundheit, sondern auch um das psychische Wohlbefinden“, betonte Michael Bock, Geschäftsführer der Barmer-Filiale in Simmerath. Der soziale Aspekt, mit Freunden und Familie Sport zu treiben, habe gerade nach den langen Monaten des Lockdowns an Stellenwert gewonnen.

Die ersten Nachfragen seien bereits bei ihm eingegangen, so Westerburg. Es gehe darum, gemeinsam den inneren Schweinehund zu überwinden und etwas für den Körper zu tun. Vieles sei in den vergangenen Wochen und Monaten im Breitensport flachgefallen, wie etwa das Training der Turngruppe in Hollerath, die pausiert habe.

Blankenheim

Unter den sieben Kommunen im Kreisgebiet, die bei „Sport im Park“ dabei sind, ist Blankenheim der Neuling. „Wir freuen uns, dass wir unseren Weiherpark auch damit für die Bürgerinnen und Bürger attraktiv machen können“, so Bürgermeisterin Jennifer Meuren. Die Programme werden von Trainern und Trainerinnen des Blankenheimer Gesundheitszentrums Tribea und des TSV Blankenheim geleitet.

Die Kosten für das Gesundheits- und Fitnesstraining beziffert Guido Otten, Regionalgeschäftsführer Euskirchen des Sponsors Barmer, alleine für die Angebote im Weiherpark mit „an die 6500 Euro“. Im Tribea-Gesundheitszentrum findet auf dem neu gestalteten Außengelände die wöchentliche „Zumba-Party“ statt. „Und alle Angebote bei jedem Wetter, außer wir haben eine Unwetterwarnung des Deutschen Wetterdienstes“, verspricht Johanna Sepp.

„In Blankenheim erwarten wir im Schnitt um die 25 Teilnehmer“, kalkuliert Kreissportbund-Geschäftsführer Markus Strauch. Montags gibt es „Body Work-out“, dienstags „Yoga“, mittwochs „Functional Training“, donnerstags „Fitness Gym“ und freitags „Zumba-Party“.

Schleiden

Zum zweiten Mal ist die Stadt Schleiden bei „Sport im Park“ dabei. Bürgermeister Ingo Pfennings und Wirtschafts- und Tourismusförderin Bianka Renn hoffen auf eine so gute Resonanz wie im Vorjahr, als 811 Besucher die Angebote nutzten. Dabei werde wieder Wind und Wetter getrotzt.

„Ich erinnere mich, dass ich sehr überrascht war, als ich im vergangenen Jahr sah, dass Yoga bei strömendem Regen stattfand“, sagte Pfennings. Die Kurse seien nicht nur für Einheimische, sondern auch für Touristen ein tolles Angebot.

Zum Programm in Gemünd gehören „Full Body Workout“ am Montag, „Pilates“ am Dienstag, „Cardio Workout“ am Mittwoch sowie „Power Yoga“ am Donnerstag und „Fit Mix“ am Freitag. Erstmals werden auch Kurse vom Aktiv Park Kall angeboten.

Bad Münstereifel

Auch in der Kurstadt sollen die niederschwelligen Angebote wieder viele Menschen zur Bewegung und damit zu einem gesünderen Leben motivieren. Im Rahmen von „Fit to walk and run“ wird montags ein Koordinations-, Beweglichkeits- und Krafttraining für Walker und Läufer angeboten. Bei „Yoga Balance“ geht es dienstags um fließende Gymnastikübungen mit Elementen aus dem Yoga und der Stärkung der inneren Balance.

„YoQi“ wiederum verbindet mittwochs klassisches Yoga mit Qi-Gong auf eine entspannende Weise. So soll die Ausgeglichenheit gefördert werden. „Mega Fit Mix“ für eine starke Muskulatur und „Body and Brain“, ein koordinatives Training zur Steigerung der Gehirnaktivität und zur Förderung des Gleichgewichtssinns, runden das Programm am Donnerstag und Freitag ab.

Mechernich

„Aroha“, ein Gruppentraining, das sich durch eine besondere Harmonie in den Bewegungsabläufen auszeichnet, wird montags in Mechernich angeboten. Eine gekonnte Mischung aus Gymnastik, Kräftigung und auch „Life Kinetik“– die Verbindung von Sehen, Denken, Koordination und Bewegung – stehen dienstags auf dem Programm. Auf ein intensives Kraft- und Cardiotraining mit schnell wechselnden Intervallen („Tabata“) dürfen sich die Sportler am Mittwoch freuen. Im Gegensatz zum klassischen Ausdauertraining sei „Tabata“ die ultimative Fettschmelze, heißt es in der Ankündigung.

„Booty Building“ für Bauch, Beine und vor allem Po findet donnerstags statt, „Fit Mix“ schließt sich am Freitag an. Dabei werden Kraft, Ausdauer, Koordination und Beweglichkeit trainiert. (arn, sev, sli, wki)