Beamter dienstunfähig Randalierer beißt Polizisten in den Arm

Weilerswist – In der Nacht von Samstag auf Sonntag hat ein 23-jähriger Mann in Weilerswist mehrere Polizeibeamte angegriffen. Dabei verletzte er einen Beamter (58) so schwer, dass dieser bis auf weiteres dienstunfähig ist.

Gegen 23.00 Uhr sei in der Unterkunft des Mannes ein Brandmeldealarm ausgelöst worden. Mutmaßlich hatte der betrunkene 23-Jährige auf dem eingeschalteten Herd Essen stehen lassen und sich anschließend schlafen gelegt, berichtet die Polizei. Die eingesetzte Feuerwehr rettete ihn aus dem völlig verqualmten Zimmer.

Bei der anschließenden notärztlichen Erstversorgung sperrte sich der Mann

vehement. Er habe die eingesetzten Polizeibeamten bespuckt und angegriffen. Bei der anschließenden Fesselung habe er einem der Beamten (58) so heftig in den Oberarm gebissen, dass dieser seinen Dienst nicht fortsetzen konnte, so der Polizeibericht.

Auch nach ambulanter Behandlung im Krankenhaus habe sich der Täter nicht beruhigt. Zur Verhinderung weiter Straftaten wurde der Alkoholisierte in das Polizeigewahrsam gebracht. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Körperverletzung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte.(nis)