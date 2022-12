Leverkusen – Der vorübergehende Umzug der Gemeinschaftsgrundschule am Friedenspark in die Containeranlage an der Felderstraße ist kurzfristig erneut verschoben worden. Nötig ist die Auslagerung, weil in der Rheindorfer Schule die Heizungsanlage komplett saniert werden muss.



Geplant war der Umzug für die Osterferien 2021, dann wurde der Termin auf die Herbstferien und schließlich auf das Jahresende verschoben. Jetzt sollen die ursprünglich als Flüchtlingsunterkunft genutzten Container erst nach den Osterferien 2022 für die schulische Nutzung hergerichtet sein.



„Vollkommen inakzeptabel"

CDU-Ratsmitglied Rüdiger Scholz nennt das „vollkommen inakzeptabel" und ein „absolutes Versagen der Stadtverwaltung." Der Mietvertrag der Flüchtlingscontainer sei am 1. März ausgelaufen, zu diesem Zeitpunkt hätte man mit dem Umbau beginnen können. „Drei Wochen vor dem geplanten Umzug hat die Verwaltung der `GGS Am Friedenspark` jetzt mitgeteilt, dass dieser Umzug abgesagt und um weitere vier Monate verschoben werden muss", klagt Scholz.

Die Stadtverwaltung bestätigt das in einer knappen Mitteilung und beruft sich auf „baulichen Verzug und Materialmangel". Scholz beklagt nicht nur die „inakzeptable Salamitaktik" der ständigen Verschiebungen, sondern auch die mangelnde Kommunikation. „Die Verwaltung hat es erneut nicht für nötig gehalten, die Mitglieder des Schulausschusses rechtzeitig zu informieren."

Viele Baustellen

Die Schule ist Baustellen bereits gewohnt: 2009/2010 war die GGS energetisch saniert worden – die Innenbereiche und die gesamte Haustechnik wurden dabei aber nicht bedacht. Vor vier Jahren zog die Grundschule Masurenstraße in das Gebäude an der Netzestraße – dabei wurde eine neue Turnhalle gebaut. „Das Chaos muss endlich ein Ende finden", fordert Scholz. Schülerinnen und Schüler, Eltern und Lehrkräfte brauchen Planungssicherheit - und ein funktionsfähiges Schulgebäude.