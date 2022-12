Heimat-Check Ergebnisse – Wo es sich im Rheinland am besten lebt

Rheinland/Region – Wir haben Sie, liebe Leserinnen und Leser, gefragt, was Sie über ihre Heimat im Rheinland denken. Ob Sie gut dorthin kommen, wo Sie hinwollen. Ob Sie Ihre Straßen und Heimatort sauber und sicher finden. Oder ob Sie lieber woanders wohnen würden, und wenn ja wo. In Kürze: Ob Sie sich wohlfühlen, dort, wo Sie leben.



Ihre Antworten haben wir ausgewertet und für jeden Ort Zeugnisse mit Noten erstellt. Außerdem waren Ihre Anmerkungen, Ihre Kritik und Ihr Lob Grundlage für die Berichterstattung der vergangenen Wochen. Auch in Zukunft werden wir uns an dem orientieren, was Sie uns mitteilten und den Kreisen, Städten und Kommunen noch genauer auf die Finger schauen.

Dahlem bekommt die Bestnote

In den vergangenen Monaten haben wir die Ergebnisse unseres großen Heimat-Checks bereits veröffentlicht; hier haben wir noch einmal alles für Sie zusammengestellt.

Die beste Gesamtbewertung in der Region erhielt übrigens Dahlem in der Eifel. Mit einer Note von 2,53 im Vergleich zur 3,95, der schlechtesten Note, die Sie für Leverkusen-Wiesdorf vergaben. In Wiesdorf konnte sich auch fast jeder zweite vorstellen, wegzuziehen. Eine ähnlich hohe Quote gab es nur in Meckenheim, hier waren es 47 Prozent. Wenig überraschend übrigens wollten aus Dahlem die wenigsten wegziehen, hier antworteten nur 7 Prozent der Bürgerinnen und Bürger mit Ja auf die Frage der Umzugsbereitschaft.

Die größte Verbundenheit fühlt man in Nümbrecht

Während bei den Gesamtnoten Wiesdorfs 3,95 (also eine vier in Schulnoten) der schlechtesten Wert war, gab es bei den Einzelnoten noch schlechter bewertetes. Die Sauberkeit beurteilten die Wiesdorferinnen und Wiesdorfer eine vier minus, 4,43. Kein Wunder, dass so viele wegziehen würden.

Die beste Teilnote bekam übrigens nicht Dahlem, der Spitzenreiter, sondern Nümbrecht. Die Heimatverbundenheit bewerteten Sie dort nämlich mit einer guten 2,03.

Alle Ergebnisse können Sie in Detail auf unseren interaktiven Karten nachlesen – oder in den Zeugnis-Seiten, die Sie in jedem Artikel als PDF-Download finden:



Leverkusen und Rhein-Wupper

Kreis Euskirchen/ Heimbach

Rhein-Sieg-Kreis

Rhein-Erft-Kreis

Rheinisch-Bergischer Kreis



Oberbergischer Kreis

Lesen Sie, was ihre Mitbürgerinnen und Mitbürger über Ihren Ort zu sagen hatten und vergleichen Sie ihre Heimat mit dem Rest der Region! (pic/red)