Heimat-Check Frechen-Königsdorf – Tradition, Sport und ein schöner Wald

Frechen-Königsdorf – Königsdorf ist durch ein reges Vereinsleben geprägt. Viele Traditionen werden im Ort aufrechterhalten, vom Karneval über das Schützenfest und das Maifest bis hin zum Raspeln am Karfreitag. Weithin bekannt ist das Waldfest, das die Dorfgemeinschaft St. Magdalena aus Kleinkönigsdorf ausrichtet. Drei Tage lang wird dabei auf dem Festplatz am Ende der Widderstraße kräftig gefeiert. Auch der Sport wird natürlich ganz groß geschrieben.

Daneben gibt es viele Vereine, die sich für soziale Zwecke einsetzen. Zum Beispiel die ökumenische Nachbarschaftshilfe Miteinander-Füreinander. Der Verein bietet unter anderem Hausaufgabenhilfe für Schüler an. Zudem unterstützt er ältere Menschen und Flüchtlinge.



Hilfe für Mutter und Kinder in Nigeria

Für jeden zweiten Sonntag im Monat lädt die Nachbarschaftshilfe zum Ju-Ma-Café in den Treffpunkt Jugendmagnet an der Aachener Straße ein. Die Besucher können dort mit anderen Dorfbewohnern im Rahmen eines lockeren Beisammenseins ins Gespräch kommen. Im Jugendmagnet organisiert die Initiative auch regelmäßig eine Reparaturhilfe. Ehrenamtler unterstützen die Ratsuchenden dort bei der Reparatur von technischen Geräten und anderen Gegenständen.

Schon seit 2001 engagiert sich der Uzondu-Förderverein aus Königsdorf für ein Krankenhaus in Nigeria – für das St. Mary’s Children & Community Hospital in Umouwa im Bundesstaat Igboas. In der Klinik werden vor allem Mütter und deren Kinder medizinisch versorgt. Regelmäßig machen sich von Königsdorf aus Hilfstransporte auf den Weg nach Nigeria. Sie bringen unter anderem medizinische Geräte und Utensilien in das afrikanische Land. Ein Teil des Krankenhauses ist bereits seit 2004 in Betrieb. Im November 2013 wurde das St. Mary’s Children and Community Hospital Umuowa offiziell eröffnet.

Die Waldfreunde Königsdorf engagieren sich für den Erhalt des Königsdorfer Waldes als Naturschutzgebiet und Naherholungsraum. Denn nicht zuletzt ist Königsdorf auch geprägt durch die Nähe zu Wald und Natur. (rtz)