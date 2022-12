Heimat-Check Nähe zu Köln macht Bergheim-Glessen attraktiv

Durch seine besondere Lage im Rhein-Erft-Kreis ist Bergheim-Glessen für viele Menschen interessant.

Das bringt aber auch Probleme mit sich: Im Verkehr oder bei der Wohnungs- und Hausssuche

Bergheim-Glessen – Der Ort steht über den Dingen. Glessen liegt hoch, von hier schauen Wanderer von der hohen Ville bis hinab auf den Kölner Dom und den Fernsehturm. Und mit der Glessener Höhe befindet sich der höchste Punkt des Rhein-Erft-Kreises in unmittelbarer Nachbarschaft des Dorfes: 204 Meter hoch erhebt sich die Abraumhalde alter Tagebaue über den Villerücken. Auf dem höchsten Punkt liegt ein Gipfelbuch aus. Glessen hat schlicht eine besondere Lage: noch Teil des Rhein-Erft-Kreises, aber schon klar nach Köln ausgerichtet.

Entsprechend begehrt sind Wohnungen und Häuser im Ort – und auch entsprechend teuer. Prominente zieht es ebenfalls der guten Lage wegen nach Glessen. Der Sänger Purple Schulz wohnt hier, ebenso der aus dem Fernsehen bekannte Hundetrainer Martin Rütter. An der Dansweiler-/Brauweilerstraße am Ortsrand entsteht bald der nächste Abschnitt eines großen Wohngebiets.

Die neuen Bürger kommen in so großer Zahl und auch mit so vielen Kindern, dass die Stadt es kaum schafft, ausreichend Kindergärten nachzuliefern. Vier Kindertagesstätten gibt es schon im Ort, darunter ein noch junger Waldkindergarten am Fußballplatz oberhalb des Orts, und es werden trotzdem noch mehr Plätze für kleine Kinder in Glessen benötigt. In dem Neubaugebiet soll ein viergruppiger Kindergarten entstehen.

Trotz vieler Zuzüge ist die Gemeinschaft der Glessener stark und den neuen Bürgern gegenüber sehr aufgeschlossen. „Wer in Glessen aufgewachsen ist, will hierbleiben oder hierhin zurück“, sagt Ortsbürgermeisterin Anne Keller. „Viele junge Leute pflegen ihren Freundeskreis, ihren Verein und besuchen unsere Feste.“

Schwierige Wohnungssuche

Leider gestalte sich die Suche nach einer Wohnung oder einem Haus derzeit sehr schwierig. „Kaum steht etwas zum Verkauf, ist es auch schon weg.“ Die weitere Entwicklung des Wohngebiets sei daher enorm wichtig, sagt die Ortsbürgermeisterin.

Die Nähe zu Köln bringt für Glessen aber auch Verkehrsprobleme mit. Im Ort treffen sich die Landesstraßen 91 und 213. „Seit Jahren versuchen wir, uns vom Durchgangsverkehr zu entlasten“, sagt Anne Keller. Zwar sei schon vor mehr als zehn Jahren ein Verlauf für eine Umgehung für Brauweiler, Dansweiler und Glessen erarbeitet worden, jedoch gebe es bei der Landesplanung noch keinen zählbaren Fortschritt. Und auch für die kleine Straße Im Tal, die gern als Abkürzung zwischen der Hohe Straße und der Brauweilerstraße genommen wird, gibt es noch keine befriedigende Lösung. Für die Kreuzung Brauweilerstraße/Zum Gut Neuhof/Sommerhaus wünscht sich Keller einen Kreisverkehr statt wie bisher eine Ampel.

Und noch etwas macht Glessen besonders: Das Dorf ist ein Quellort. Oberhalb des Dorfes entspringt der Glessener Bach, der im späteren Verlauf Pulheimer Bach heißt. Das Quellgebiet ist ein Naturschutzgebiet zu Füßen der Glessener Höhe, die wiederum zum Landschaftsschutzgebiet Königsdorfer Wald gehört und zu ausgedehnten Spaziergängen einlädt.