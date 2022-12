Heimat-Check So haben unsere Leser Kall bewertet

Wunderschöne Fachwerkhäuser in Kall-Golbach

Vor einigen Wochen haben wir Sie um eine Benotung Ihres Heimatortes gebeten.

Kall hat als Gesamtnote eine 2,9 bekommen.

Ausreißer nach unten sind die Gastronomie und der Öffentliche Personennahverkehr.

Klicken Sie sich durch unsere interaktive Karte und vergleichen Sie Kall mit den Nachbarorten.

Kall – Unsere Leserinnen und Leser hatten die Wahl: Vor einigen Wochen haben wir Sie um eine Benotung Ihres Heimatortes gebeten. Wie bewerten Sie das gastronomische Angebot, ist Pendeln gut möglich, wie steht es um das Sicherheitsgefühl? Ihre Antworten sind für uns ein wichtiger Anhaltspunkt bei der Berichterstattung für die kommenden Wochen.

In unserer nicht repräsentativen Umfrage haben unsere Leserinnen und Leser der Gemeinde Kall die Gesamtnote 2,9 gegeben und damit die Europäische Klimagemeinde auf einen Mittelfeldplatz der 74 Kommunen gesetzt. Und damit liegt Kall auch im Kreis Euskirchen in der Bewertung durch die Bürger im Mittelfeld.



Hohe Verbundenheit mit Kall

Doch es gibt auch deutliche Ausreißer nach unten. Ganz schlecht schneiden etwa die Angebote ab, in Kall und seinen Ortschaften essen zu gehen. Die Gastronomie erhält jedenfalls lediglich eine 3,7. Und auch der Öffentliche Personennahverkehr scheint trotz der Anbindung an die Eifelbahnstrecke verbesserungswürdig zu sein, denn hier vergaben die Teilnehmer des Heimatchecks nur eine 3,4 an die Gemeinde mit ihren 23 Ortschaften.



Ganz anders sieht es aus, wenn es um die Verbundenheit der Bevölkerung mit ihren Dörfern geht. Hier sehen die Befragten die Gemeinde Kall über dem Durchschnitt und haben eine 2,7 vergeben. Dass die Menschen mit der Versorgungslage und den Einkaufsmöglichkeiten zufrieden sind, drückt ebenfalls eine 2,7 aus. (bz)

Klicken Sie sich in unserer interaktiven Karte durch die Auswertung:

In unserem PDF mit dem Niederkasseler Zeugnis finden Sie neben den Noten auch Geschichten und Details zu ihrem Heimatort.

