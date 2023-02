Autokonzert Michael Schulte bei Flughafenkonzert gefeiert

Marienheide/Meinerzhagen – Der Mann mit der roten Lockenmähne spaziert gelassen durch die Autoreihen, zupft die Gitarrensaiten und plaudert. „Bis Du Norwegen-Fan?“, fragt Popstar Michael Schulte den Insassen eines Wagens mit dem Landesaufkleber an der Kofferraumklappe. „Wo kommst Du her?“, will er von einer jungen Frau in einem anderen Auto wissen. „Wipperfürth? Da wollte ich schon immer mal hin!“

Dass er Menschen für sich gewinnen kann, hat Schulte bereits beim Eurovision Song Contest vor zwei Jahren gezeigt („You let me walk alone“). Wo deutsche Beiträge meist wenig Punkte einheimsen, belegte der Musiker den vierten Platz. Der heute 30-Jährige versteht es, seine ohnehin massentauglichen Lieder bescheiden und sympathisch rüberzubringen – auch beim Flugplatzkonzert am Montag auf der Grenze zwischen Marienheide und Meinerzhagen.

Michael Schulte bei seinem Auftritt. Copyright: Börsch

Der Auftritt im ZDF-Fernsehgarten am Vortag war für Schulte ein Höhepunkt, seitdem Corona die Pläne für seine große Tour zunichte gemacht hat. „Highs und Lows“ – Höhen und Tiefen – heißt passenderweise seine jüngste Platte. Nun also Autokonzerte, am Samstag in Mainz, am Sonntag in Baden-Baden. „Da durfte man nicht hupen“, zeigte sich der junge Familienvater enttäuscht – und hatte nun hörbar Spaß daran, seine in den Karossen sitzenden Fans Krach machen zu lassen. Schulte suchte spontan den „Next-Top-Huper“, kommentierte minutenlang die schönsten Signalhörner – und ließ die Autotüren im Klatsch-Rhythmus von „We Will Rock You“ zuschlagen.

Der Waldbrölers Sebastian Berlemann Copyright: Börsch

Statt mit großer Band ist Schulte in kleiner Besetzung unterwegs. Keyboard und eher dezente Drums reichen Gitarrist Schulte vollkommen, um seinen Songs reichlich Leben einzuhauchen. Viele kennt man aus dem Radio, wie seine aktuelleren Hits „Back To The Start“ oder „Never Let You Down“. Seine Kompositionen drängen sich nicht auf, bleiben aber im Ohr hängen. „Irgendwie gut“, finden auch Frederick (12) und sein Bruder Valentin (10), die mir ihren Eltern im Wagen in der ersten Reihe sitzen. Die Kennzeichen zeigen es: Zuschauer sind aus Dortmund, Mettmann, Hagen angereist, viele aus dem Märkischen Kreis.

Auf seine GM-Fanbasis kann Sebastian Berlemann aus Waldbröl zählen, der mit einigen Coversongs für Schulte das Eis bricht. Der 30-jährige Songwriter begleitet sich selbst zur Eigenkomposition „You Light My Life“ an der Gitarre – und trifft den Geschmack des Publikums. Nicht nur Michael Schulte kann schöne Lieder machen.