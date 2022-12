„Wir haben in jeder Begegnung eine Chance“, sagt Duda vor der Partie am Dienstag.

Bergneustadt – An den 19. Dezember 2021 erinnern sich die Tischtennis-Profis des TTC Schwalbe Bergneustadt sehr gerne zurück. Völlig überraschend gewannen die Oberbergischen am vorletzten Hinrundenspieltag beim 1. FC Saarbrücken mit 3:1. Ob Benedikt Duda und Co. diese Sensation auch im zweiten Aufeinandertreffen am Dienstag um 20 Uhr in der Burstenhalle gelingen wird, scheint allerdings sehr fraglich zu sein.

„Wir treffen auf einen sehr starken Gegner. Natürlich würden wir uns freuen, sollte uns erneut dieser Coup gelingen“, verrät Duda. Die Gäste aus Saarbrücken haben sich als Tabellenzweiter bereits vier Spieltage vor dem Ende der Hauptrunde die Play-off-Teilnahme gesichert und verloren in der Rückrunde bislang nur eines ihrer sieben Spiele. Beim TSV Bad Königshofen gab es eine nicht eingeplante 2:3-Niederlage.

Positive Schlagzeilen

Zwei Saarbrücker Akteure sorgten am vergangenen Wochenende für positive Schlagzeilen. Spitzenspieler Darko Jorgic gewann am Sonntag zum ersten Mal in seiner noch jungen Karriere das prestigeträchtige Europe Top 16-Turnier im schweizerischen Montreux. Titelverteidiger Patrick Franziska schied im Halbfinale gegen seinen Mannschaftskollegen aus Slowenien aus.



Ob das Duo zwei Tage nach dem Top 16 und zwei Tage vor dem Halbfinal-Rückspiel in der Champions League am Donnerstag bei Borussia Düsseldorf – das Hinspiel gewann der Klub aus der Landeshauptstadt Nordrhein-Westfalens mit 3:0 – in Bergneustadt auflaufen wird, „werden wir erst kurzfristig sehen“, so Benedikt Duda. In Saarbrücken hatte er Franziska eine von bislang erst zwei Saisonniederlagen im Einzel beigebracht.

Noch reicht es für Platz sechs

Die Schwalben zeigten zuletzt wenig Konstanz in ihren Leistungen. Zwei Tage nach dem starken Auftritt daheim gegen den Post SV Mühlhausen (3:0) gab es bei Werder Bremen eine 1:3-Pleite.

Noch reicht es für Tabellenplatz sechs und auch die zur Teilnahme an den Play-offs berechtigte vierte Position ist nur zwei Zähler entfernt, „doch damit sollten wir uns nicht beschäftigen. Die Chancen, noch in der Tabelle zwei Plätze zu klettern, sind sehr sehr gering“, so Benedikt Duda. Der 27-Jährige sagt zwar offen, „dass es für uns in den noch verbleibenden drei Partien um nichts mehr geht, aber selbstverständlich versuchen wir natürlich ein gutes Spiel zu machen. Wir haben in jeder Begegnung eine Chance.“

Ohne Druck wollen Benedikt Duda, Alvaro Robles, Alberto Mino und Elias Ranefur gegen den amtierenden Pokalsieger in die Box gehen. Vielleicht gibt es in der Burstenhalle erneut eine Sensation, denn auch der Liga-Primus Borussia Düsseldorf strauchelte in Bergneustadt und kassierte dort seine bislang einzige Saisonniederlage.