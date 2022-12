Ein Jahr nach „The biggest Loser“ Oberbergerin Tülay Kayadibi führt ein gesundes Leben

Oberbergischer Kreis – Die neue Staffel der Fernseh-Abnehm-Show „The Biggest Loser“ läuft seit Jahresbeginn auf Sat.1. Mit dabei ist auch die Viertplatzierte des vergangenen Jahres, Tülay Kayadibi – wenn auch nur daheim vor der Mattscheibe. „Auf jeden Fall schaue ich die Sendung. Ich möchte sehen, wie sich die neuen Teilnehmer schlagen“, sagt sie. Sonst aber ist die Gummersbacherin inzwischen lieber aktiv statt auf der Couch zu hocken.

Kayadibi hatte in der vorausgegangenen Staffel von „The Biggest Loser“ satte 51,7 Kilogramm abgespeckt und war mit diesem Erfolg in das Finale der Sendung eingezogen. Zwar reichte es damals nicht für das Preisgeld, mit leeren Händen steht die 26-Jährige heute trotzdem nicht da. „Ich habe all das, was ich in der Show gelernt habe, mitgenommen“, erzählt sie. Und das könne Geld nicht aufwiegen.



Tülay Kayadibi hat ihr Leben und ihre Ernährung mittlerweile komplett umgestellt. Copyright: SAT 1/Willi Weber

So gut es geht und im Rahmen der aktuellen Möglichkeiten versucht Kayadibi, um fit zu bleiben. Auf der griechischen Insel Naxos, auf der die Teilnehmer der Show mit Unterstützung von Trainern ihre Ernährung umstellen und bei sportlichen Wettkämpfen ihre Pfunde purzeln lassen, habe sie gelernt, was ihrem Körper guttut, berichtet Kayadibi.



Viel Training und gesunde Ernährung sind die Grundlage

„Das Finale war dann schon ein sehr harter Wettkampf. Nach der Sendung habe ich einen für mich richtigen Weg gefunden, um fit zu bleiben.“ Mit regelmäßigen Körperanalysen, umsichtiger Ernährung und viel Training bleibt die Gummersbacherin trotz geschlossener Fitnessstudios aktiv. Sie trainiert im Fitnessraum zu Hause oder ist an der frischen Luft unterwegs.



„Es fällt mir schwer, auf dem Hintern sitzen zu bleiben.“ Kayadibi, die sich vor der Teilnahme an der Sendung als eher träge beschreibt, hat ihr Leben umgekrempelt und ist zufrieden mit sich. Die Fußballerin hatte sich besonders darauf gefreut, wieder mit ihrer Mannschaft zu trainieren.



Das war aber nur möglich, bis die Corona-Schutzmaßnahmen verschärft wurden. Davon lässt sie sich in ihrem neuen Lebensstil aber nicht negativ beeinflussen. „Natürlich macht Sport in der Gruppe mehr Spaß. Auf das Halbfinale und Finale habe ich mich damals aber größtenteils allein vorbereitet und dabei gelernt, für mich zu trainieren.“



Menschen sprechen sie auf der Straße an

Auf der Straße angesprochen wird die ehemalige Kandidatin heute nach wie vor. „Ich dachte, das würde abflachen, aber ich wurde zuletzt sogar in München erkannt“, erzählt Tülay Kayadibi. Die Menschen fragen sie häufig nach Tipps und meistens entstünden so gute Gespräche. Sie teile ihr Wissen und ihre Erfahrungen gerne mit allen, die Interesse haben.



Auf Instagram hat sie nun mehr als 7000 Abonnenten, mit denen sie sich austauscht und die sie an ihrer gesunden Ernährung und ihrem Training teilhaben lässt. So kann sie auch während Corona mit den Menschen in Kontakt bleiben. „Mein Ziel ist es, anderen Leuten zu helfen“, betont sie – und die Nachfrage nach Motivationstipps und zu ihrer Ernährung sei hoch.



Auf der Basis ihres Instagram-Accounts (tuelay_thebiggestloser2020) möchte sich die 26-Jährige gerne mehr aufbauen. Eine Internetseite soll ihre Präsenz im Netz ergänzen und auch Menschen erreichen, die sie nicht aus dem Fernsehen kennen.



Zudem möchte sie sich beim Thema Ernährung weiterbilden. Und wenn Tülay Kayadibi selbst mal die Motivation ausgeht? „Dann führe ich mir den Weg der Sendung immer wieder vor Augen.“ Das Vorher-Bild, auf dem sie vor ihrer Showteilnahme noch knapp 130 Kilo wog, steht als lebensgroßer Pappaufsteller in ihrer Wohnung.