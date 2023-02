Engelskirchen Zwei Männer bei Messerstecherei schwer verletzt

Bickenbach – Zwei 63 und 67 Jahre alte Männer sind in der Nacht zum Mittwoch bei einer Auseinandersetzung in einer Wohneinrichtung in Engelskirchen-Bickenbach lebensgefährlich verletzt worden. Anfängliche Meldungen, nach denen sich die beiden Männer ihre schweren Verletzungen bei einer Messerstecherei zugezogen haben sollten, wurden von einem Sprecher des Kölner Polizeipräsidenten am Mittwochnachmittag indes noch nicht bestätigt.

Er verwies in diesem Zusammenhang auf die noch laufenden Ermittlungen seiner Kollegen zu den Umständen der Tat. Laut Polizei war zwischen den beiden alkoholisierten Kontrahenten ein Streit eskaliert. Die Männer sollen sich wechselseitig lebensgefährliche Verletzungen zugefügt haben. Nachdem gegen Mitternacht weitere Hausbewohner Polizei und Rettungsdienst alarmiert hatten, fuhren Rettungskräfte die in der Wohnung angetroffenen Schwerverletzten zur stationären Behandlung in Kliniken. Ärzte entnahmen ihnen Blutproben.

Mordkommission ist eingerichtet worden

Die Polizei Köln hat eine Mordkommission eingerichtet, Spuren gesichert und Beweismittel sichergestellt. Die beiden Männer befinden sich derzeit nicht mehr in Lebensgefahr. Die Ermittlungen, auch zum Hintergrund der Auseinandersetzung, dauern an. (ar)