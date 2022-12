Engelskirchen – Die Arbeiten zwecks Ausbau des Engelskirchener Radwegenetzes laufen auch in Zeiten der Pandemie weiter. Zurzeit entstehen im Rathaus neue Förderanträge für den Radwegebau und die Umgestaltung der Bahnhöfe zu Mobilstationen, berichtet Klimaschutzmanager Dr. Thomas Nonte. Auch dieses zweite Radinfrastrukturpaket ist Teil des Konzeptes zur Stärkung des Radverkehrs in Engelskirchen und fällt unter den Oberbegriff Integriertes Mobilitätskonzept, dessen Umsetzung in der Aggertalgemeinde peu a peu vorangetrieben wird.

Mehrere Gruppen, so Nonte, beteiligen sich an der Ermittlung von Bedarfen und an der Ermittlung und Vorbereitung weiterer Fahrradstrecken – und taten das auch im Winter, sagt Nonte. Große Hilfe habe es seitens des ADFC gegeben und aus der Bürgerschaft. Zudem habe sich inzwischen die Fahrrad-Kommission gebildet, die auf den Vorschlag des SPD-Ratsherrn Peter Dickmeyer zurückgeht. Dort kann jeder mitmachen. Die Kommission sei auch schon unterwegs gewesen.

Die jetzt geplanten Radwege sollen insbesondere die Außenorte wie Schnellenbach oder Bickenbach mit den Bahnhöfen verbinden. Auch aus Lindlar, berichtet der Engelskirchener Klimaschutzmanager, hätte es schon Wortmeldungen gegeben von Menschen, die künftig gern zum Bahnhof in Engelskirchen radeln möchten, um dort in die Regionalbahn zu steigen. Diese Radler werden davon profitieren, wenn zwischen den benachbarten Gemeinden eine der letzten Lücken im Agger-Sülz-Radweg geschlossen wird. Diese Rund-Route verbindet Kommunen im Oberbergischen, rheinisch-Bergischen und im Rhein-Sieg-Kreis und führt etwa durch Engelskirchen, Ehreshoven, Overath, Lohmar, Siegburg, Troisdorf, Rösrath, Immekeppel und Lindlar. „Da unterstützt uns auch der Oberbergische Kreis“, sagt Nonte.

Neben der Verbesserung des Wegenetzes für die radelnde Bevölkerung gelte es, entsprechende Infrastruktur an den Bahnhöfen zu schaffen, etwa sichere Abstellmöglichkeiten oder auch Lademöglichkeiten für E-Bikes und Pedelecs. (sül)