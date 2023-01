Engelskirchen-Loope – Sie lernten sich im Sommer 1969 auf der Kirmes in Heiligenhaus kennen, drei Jahre später läuteten die Hochzeitsglocken: Heute vor 50 Jahren gaben sich die damals 19-jährige Gertrud, geborene Röhrig, und der 22-jährige Werner Engelmann im Standesamt in Engelskirchen das Ja-Wort.



Heute feiern die Jubilare im Familienkreis. Eine große Feier mit Familie und Freunden folgt wie vor 50 Jahren am 27. Mai. Copyright: Joachim Gies

Zwei Monate und zehn Tage später, am 27. Mai 1972 folgte nach einem Polterabend bei bayerischem Bier und vielen Freunden die kirchliche Hochzeit im Bergisch Gladbacher Stadtteil Gronau. „An dem Tag wehte ein so kräftiger Wind, dass mir beim Verlassen der Kirche fast der Brautschleier weggeflogen ist“, erinnert sich Gertrud Engelmann lachend an die stürmische Hochzeit vor 50 Jahren.

Schützenprinzen-, Königs- und Kaiserkrone

Zur anschließenden Feier kamen neben Familie und Freunden auch Abordnungen von Vereinen aus Loope, denn Werner war unter anderem Mitglied im dortigen Schützenverein. So sollte aus dem jungen Paar, das sich zu dem Zeitpunkt gerade einmal ein Jahr kannte, 1970 das Schützenprinzenpaar der Schützenbrüderschaft Loope werden. Zu dem Zeitpunkt hatte Werner gerade den Wehrdienst abgeschlossen und sollte an dem Tag ein glückliches Händchen beim Vogelschießen beweisen.



Die Jubilare

Was Gertrud Engelmann an ihrem Mann am meisten schätzt: „Alles. Er ist unglaublich hilfsbereit im Haushalt und er hat mir immer jeden Wunsch erfüllt, wenn er konnte“, schwärmt die 69-jährige .

Werner Engelmann schätzt an seiner Frau, dass sie in den 50 Jahren Ehe immer an seiner Seite war. „Und unsere Enkel sagen immer, sie sei die beste Oma der Welt“, lacht der 72-jährige. (bs)

Dieser Krone folgten 1989 die Königs- und 2003 die Kaiserwürde. Zudem war der heute 72-Jährige seit 1976 auch im Vorstand tätig und hatte zwölf Jahre das Amt des zweiten und im Anschluss acht Jahre das Amt des ersten Brudermeisters inne. 2015 wurde er zum Ehrenbrudermeister ernannt. Für seine Vereinstätigkeiten wurden ihm unter anderem das St. Sebastianus Ehrenkreuz verliehen.

Zwei Kinder, Vier Enkel und viele Hühner

Neben den Schützen schlägt das Herz der Jubilare für den Karneval. Besonders im Gedächtnis geblieben sei ihm die Session 1988/1989. Denn damals war Werner als Jungfrau Vera Teil des Dreigestirns der KG Närrische Oberberger.

Neben einem regen Vereinsleben waren und sind bis heute für die gelernte Einzelhandelskauffrau und den Mitarbeiter der Deutschen Bundespost ihre Kinder der ganzer Stolz. 1974 krönte die Geburt von Tochter Nicole, 1978 die Geburt von Sohn Sven die Liebe des Paares. Mittlerweile sorgen auch die vier Enkelkinder im Alter von zwölf, zehn, sieben und fünf Jahren für jede Menge Trubel im Haus. Neben einem zugeflogenen Wellensittich besaßen das Ehepaar zwischenzeitlich ein paar Zwerghühner und einen Hahn.



Das könnte Sie auch interessieren:

24 Stunden zwischen Verlobung und Trauung Anzeige Waldbröler Ehepaar feiert Goldene Hochzeit

Paar aus Hoff Anzeige Marianne und Heinz Pausch sind 50 Jahre verheiratet

Eine weitere Leidenschaft des Paares ist das Reisen. Der Urlaub ging oft zur Nordsee oder der Ostsee. Auch Spanien gehörte zu den favorisierten Reisezielen, aber viele Jahre war die Gemeinde Walchsee in Österreich mit ihren Bergen zu ihrer zweiten Heimat geworden. Vor vier Jahren entdeckten die Engelmanns ihre Liebe zu Kreuzfahrten. Zuletzt führte sie eine Tour zu den Kanarischen Inseln. Den heutigen Hochzeitstag feiern die Jubilare mit der Familie. Für den Jubeltag der kirchlichen Hochzeit sei eine große Feier geplant. „Wir wollen dann, wenn es möglich ist, mit Familie, Freunden feiern.“