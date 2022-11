Engelskirchen – Die Ferien mögen am Sonntag vorbei sein, der Sommer ist es – hoffentlich – noch lange nicht. Musik, kalte Getränke und heiße Grillkohle: Mit einer großen Sause unter dem freien Himmel wollen der Engelskirchener Verein „Kulturleben“ und die Volksbank Oberberg den Sommer noch einmal feiern – richtig, es ist wieder „Parkzeit“. Zum neunten Mal steigt am Samstag ab 16 Uhr das große Picknick-Spektakel mit viel Livemusik auf dem Festplatz hinter dem Rathaus der Gemeinde. „Die Menschen sind ausgehungert – sie freuen sich, dass sie sich endlich wieder hier treffen und feiern können“, sagt Petra Klee vom Organisatorenteam. „Es wird also besonders schön.“

Gastgeber rechnen mit richtig großem Andrang

Auch Wolfgang Oberbüscher hat „richtig Bock“ auf die „Parkzeit“ – und auch noch etwas Stress. „Am Freitagmorgen stellten wir noch die Zelte auf – damit haben wir abgewartet, weil Regen angesagt war.“ Oberbüscher ist Vorsitzender des Vereins und, gemeinsam mit Petra Klee, Erfinder dieser Großveranstaltung, „einer Sekundenidee“.

Die aber könnte diesmal noch größer ausfallen: Oberbüscher rechnet mit 800 bis 1000 Picknickern. 2019, zur bislang letzten „Parkzeit“, waren bereits rund 700 Oberbergerinnen und Oberberger sowie natürlich Gäste aus der Umgebung in die Ortsmitte gekommen. Und auch Mitstreiterin Klee ahnt, dass der Platz am Aggerufer wohl pickepacke voll werden wird – und eine schlechte Nachricht hat sie daher auch: Wer sich im Rathaus noch eine Biergarten-Garnitur mit Tisch und Bänken borgen will, der kommt zu spät: „Alle weg.“

Mehr als 70 Songs stehen auf den Setlisten

Auch raten die Organisatoren dazu, unbedingt mit dem Bus oder zu Fuß zum Festplatz zu kommen, da der Parkraum rund um das Rathaus und das benachbarte Engel-Museum begrenzt ist. Die Gastgeber vertrauen auch bei dem Neustart nach der Corona-Zwangpause, allerdings falle das gemeinsame Singen dann doch noch einmal aus.

Musikalisch an den Start gehen diesmal das Unplugged-Coverduo Meinschu, die Bands Wounded Knees und Scions, diese kommt aus Loope und ist bereits seit mehr als 50 Jahren in nahezu unveränderter Formation unterwegs. „Parkzeit-Opa“ (O-Ton!) Oberbüscher freut sich auf jeden Rocksong, der seit 1963 geschrieben worden ist. „Damals war ich zehn, konnte also mitsingen.“ Der Engelskirchener durfte seine Nase schon mal in die Setlisten für den Abend stecken – und so weiß Wolfgang Oberbüscher, dass er nicht enttäuscht werden wird. „Insgesamt finden sich mehr als 70 Songs in den Repertoires unserer Bands“, verrät er.

Mitgebracht werden zur „Parkzeit“ darf alles, was den Samstagabend noch schöner macht – wer will, so teilen die Organisatoren mit, der dürfe sogar einen Strandkorb aufbauen.

