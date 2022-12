Ründeroth – Wer sagt denn, dass eine Schülerzeitung immer nur aus bedrucktem Papier besteht? Die „Coole Schule“ der Ründerother Grundschule gibt es gleich viermal: 200 Exemplare ganz traditionell zum Anfassen, außerdem als Online-Ausgabe, Podcast und als Video auf den Internetseiten der Schule.

Zurzeit arbeiten im Redaktionsteam 23 ehrgeizige Kinder aus allen vier Jahrgangsstufen an der neuen Ausgabe, die vor den Osterferien erscheinen soll – und zwar möglichst noch professioneller als die Premiere-Ausgabe, die zu Weihnachten herausgekommen ist.

Schulleiterin: „Ein Riesenspaß“

In drei Gruppen beschäftigen sich die jungen Journalisten vor und hinter Mikro und Kamera oder klassisch mit Stift und Notizblock mit den Besonderheiten des jeweiligen Mediums und haben vor allem eins: „Einen Riesenspaß“, wie Schulleiterin Sabine Gawlick weiß. Dass ihr langgehegter Wunsch, mit den Grundschulkindern eine Schülerzeitung auf die Beine zu stellen, so vielfältig und furios umgesetzt wird, ist auch der Schulpflegschaftsvorsitzenden Kerstin Nievelstein zu verdanken, als Cutterin ist sie vom Fach.

Beide leiten die Redaktionssitzungen, in denen die Themen diskutiert und festgelegt, die Aufgaben verteilt und die Kinder auf ihre jeweilige Rolle vorbereitet werden. So interviewt der achtjährige Linus Bürgermeister Dr. Gero Karthaus beim Obstbaumschnitt wie ein alter Hase und überträgt den Text für die Printausgabe gleich selbst noch in den Computer, Jared (9) moderiert, als habe er nie etwas anderes gemacht, und Paula führt ihre Bastelanleitung vor, als würde sie jeden Tag vor der Kamera stehen.

Um Einblick in die Praxis zu bekommen, bekamen die Schülerinnen und Schüler jüngst Besuch von Filmemacher Thomas Knetsch. Und weil Maus-Moderator André Gatzke von der ersten Ausgabe der Schülerzeitung so begeistert war, lud er die ganze Redaktion zu einem Besuch der Show „Tanz mal mit der Maus“ ein. Erstklässler Jakob durfte ihn dann exklusiv für die „Coole Schule“ interviewen und hat seiner Mutter für die Osterausgabe schon alles in den Computer diktiert.

Noch verrät die Redaktion nicht viel über die neuen Themen, an denen sie zurzeit arbeitet. Nur so viel: Es soll eine Reportage über den Besuch auf dem Bauernhof Kuhlbacher Fellnasen geben, einen Bericht über die Klassenfahrt der dritten Klasse, Sporttipps für die Fastenzeit und, so Schulleiterin Gawlick, „eine Umfrage von Greta zur Testeritis, die uns alle zur Zeit so sehr beschäftigt“ – natürlich aus der Sicht der Kinder.