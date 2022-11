Raubüberfall in Engelskirchen Täter fallen über Ehepaar her und bedrohen es mit Waffe

Engelskirchen – Unbekannte Täter haben am Montagabend in Engelskirchen-Hollenberg ein Ehepaar in dessen Wohnhaus mit einer Waffe bedroht und ausgeraubt. Wie die Poizei berichtet, klingelten die Männer etwa gegen 18.45 Uhr am Haus der 53 und 54 Jahre alten Opfer. Zwei Männer gaben sich zunächst als Paketboten der Firma Hermes aus, die ein Paket zustellen wollten. Sie trugen Jacken des Paketdienstleisters.



Als die Geschädigten daraufhin die Haustüre öffneten, stürmten insgesamt drei Personen in das Haus. Unter Vorhalt einer Pistole überwältigten die Täter das Ehepaar und fesselten es. Anschließend durchsuchten sie ausgiebig das Anwesen und erbeuteten dabei Schmuck und Bargeld. Zum Wert der Beute wollte die Polizei auf Nachfrage keine näheren Angaben machen. Nach etwa einer halben Stunde verließen die Männer den Tatort und flüchteten vermutlich mit einem in der Nähe des Hauses abgestellten weißen Lieferwagen.



Die Frau konnte sich kurz darauf aus ihrer Fesselung befreien und die Polizei alarmieren; eine Fahndung verlief jedoch ergebnislos. Die Polizei bittet Zeugen, die in dem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich mit dem Kriminalkommissariat 1 in Gummersbach unter der Rufnummer 02261-81990 in Verbindung zu setzen. (ps)