Kurzweiliges und Canapés Gummersbacher Volkshochschule feiert 75-Jähriges

Gummersbach – Mit einem kurzweiligen, launigen und zugleich informativen Abend ist am Montagabend in der Halle 32 das 75-Jährige der Gummersbacher Volkshochschule gefeiert worden. Der aus Nümbrecht-Gaderoth stammende Pfarrer, Kabarettist, Moderator, Speaker und Dozent Rainer Schmidt, führte unterhaltsam durchs Programm.

Nicht minder launig war der Impulsvortrag von Dr. Marion Grein von der Mainzer Johannes Gutenberg-Universität über das Funktionieren des menschlichen Gehirns und die Gummersbacher VHS. Ein weiteres Grußwort kam von Celia Sokolowsky, Verbandsdirektorin des Landesverbandes der Volkshochschulen von NRW.

Rund 100 Festgäste

Eingangs hatte Gummersbachs Bürgermeister Frank Helmenstein noch einmal auf die Bedeutung von Volkshochschulen generell hingewiesen und auf das Thema der Bildungsgerechtigkeit verwiesen. Helmenstein gilt als großer Fan der Gummersbacher VHS, die er nach seinen eigenen Schilderungen während seiner eigenen Schulzeit gerne in Anspruch genommen hat.

Das könnte Sie auch interessieren:

Vorab-Video Anzeige Kirche weiht sanierte Orgel in St. Franziskus in Festgottesdienst

75 Jahre Anzeige Interview zum Jubiläum der Volkshochschule Gummersbach

Gummersbachs Technischer Beigeordneter Jürgen Hefner stellte den rund 100 Festgästen die aktuellen Pläne zu einem Bergischen Forum für Wissenschaft und Kultur vor.

Das soll bekanntlich am Standort des alten Gummersbacher Hohenzollernbades entstehen und neben einem Theatersaal und einer Bibliothek der Zukunft auch Platz für die VHS bieten. Wie bereits mehrfach berichtet, soll nicht nur beim geplanten Theatertrakt der Oberbergische Kreis ein wichtiger Partner werden. Auch in Sachen Volkshochschule könnten Stadt und Kreis unter einem neuen Dach gemeinsam arbeiten. Über eine etwaige Fusion wurde am Montagabend allerdings nicht gesprochen. Zum Abschluss des Abends nutzten die Gäste den Stehempfang mit Canapés zum weiteren Dialog.