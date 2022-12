Gummersbach – In einer außerplanmäßigen Sitzung des Polizeibeirats beim Oberbergischen Kreis haben Verwaltung- und Polizeispitze die Politik über den bisherigen Verlauf der Montagsdemos gegen Coronamaßnahmen informiert. Diese finden wie berichtet seit Ende November vor allem in Gummersbach, dann aber auch in Waldbröl, Engelskirchen und Ründeroth statt. Im Nordkreis gab es zudem Aufzüge in Wipperfürth und Hückeswagen.

Alles friedlich

In der fast zweistündigen Sitzung hätten Landrat Jochen Hagt, Polizeidirektor Sascha Himmel und der Gummersbacher Bürgermeister Frank Helmenstein am Ende deutlich gemacht, dass „alles friedlich vonstatten gegangen“ sei, wie der Beiratsvorsitzende Thorsten Konzelmann die Sitzung im Gespräch mit dieser Zeitung resümierte. Für Kreis, Polizei und Stadt Gummersbach sei es wichtig, dass „keine größeren Verstöße“ hätten festgestellt werden können. Dass es bis dato so gelaufen ist, werde auf die von Beginn an verfolgte „Deeskalationsstrategie“ zurück geführt, wie der Gummersbacher SPD-Fraktionsvorsitzende dieser Zeitung sagte.

Der Vorsitzende, der sich selbst mehrfach ein Bild vom Verlauf der Gummersbacher Montagsdemos unmittelbar vor Ort machen konnte, berichtete weiter, dass in der Sitzung auch die „Herausforderung der Demos“ für Polizei und Ordnungsämter“ betont worden. Mit dieser Beteiligung und Woche für Woche sei das für die Region so sicherlich einmalig. Konzelmann war es auch, der darauf gedrungen hatte, dass der Polizeibeirat mit Blick auf die Gummersbacher Montagsdemos außerplanmäßig tagt.

Unterschiedliche Zuständigkeiten

Eingangs der Sitzung hätten Kreis, Polizei und Stadt von einer „guten Zusammenarbeit“ der zuständigen Stellen berichtet und auf die unterschiedlichen Zuständigkeiten nach Versammlungsrecht auf der einen Seite und dem Infektionsschutzgesetzt auf der anderen Seite hingewiesen.

Für Gummersbach wurden derweil für den kommenden Montag abermals eine Demo angemeldet, wie Polizeisprecher Michael Tietze auf Nachfrage dieser Zeitung sagte.