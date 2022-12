VfL Gummersbach Fynn Herzig geht nach Coburg

Gummersbach – Fynn Herzig wechselt zur neuen Saison vom VfL Gummersbach zum HSC Coburg. Damit verlässt der 23-jährige gebürtige Gummersbacher nach 16 Jahren seinen Heimatverein. Beim Zweitliga-Konkurrenten HSC 2000 Coburg unterschrieb der Rückraumspieler einen Zweijahresvertrag. In Coburg trifft Herzig mit den Zwillingen Max und Felix Jaeger auf zwei alte Bekannte. Die beiden Gummersbacher treten ebenfalls ab Sommer für die Mannschaft von Trainer Brian Ankersen an.

Der freut sich mit Fynn Herzig über einen kompletten Rückraumspieler, der gut verteidige, aber auch seine Qualitäten im Angriff habe, „wo er mit seinem guten Spielverständnis immer wieder seine Mitspieler in Szene bringt, wird Ankersen auf der Coburg-Seite zitiert. „Der Verein hat mir von Anfang an ein super Gefühl gegeben“, erklärt Fynn Herzig. „So haben mich vor allem die professionellen Strukturen, der sehr wertschätzende und respektvolle Umgang und die mannschaftliche Zusammenstellung überzeugt.“

Punkte für den Aufstieg sammeln

Doch vorerst gilt es für ihn und den VfL die nächsten Punkte für den Aufstieg einzufahren. Da die Partie am vergangenen Freitag gegen den TSV Bayer Dormagen aufgrund von Corona-Fällen auf Seiten der Dormagener verlegt wurde, verlor der VfL die Tabellenführung an die HSG Nordhorn.

Für die Gummersbacher geht es damit am Freitag, 11. März, 19 Uhr, in der Schwalbe-Arena mit einem Heimspiel gegen den TV Emsdetten weiter. Gemäß der neuen NRW-Coronaschutzverordnung darf der VfL die Schwalbe-Arena bis zu 60 Prozent auslasten. Damit verdoppelt sich die zugelassene Zuschauerzahl von bis her 1240 auf 2480 .

Das könnte Sie auch interessieren:

Heiner Brand als Impffanatiker beschimpft Anzeige Ex-Bundestrainer im Fokus der Spaziergänger von Andreas Arnold

Positive Corona-Fälle Anzeige Derby zwischen Bayer Dormagen und VfL Gummersbach abgesagt

VfL Gummersbach hilft Anzeige Verein nimmt Ukrainer Stanislav Zhukov unter Vertrag von Andrea Knitter

Damit sind auch mehr Tickets im freien Verkauf und können online unter vfl-gummersbach.de/tickets/ sowie an allen bekannten Vorverkaufsstellen erworben werden. Es gilt nach wie vor die 2G+Regel und durchgängige Maskenpflicht.