Zu hohe Inzidenzzahlen Howard Carpendale kommt nicht nach Gummersbach

Gummersbach – Howard Carpendale kommt am Freitag nicht wie geplant nach Gummersbach. Der Gummersbacher Event-Manager Markus Krampe (Pro Event) hat die Veranstaltung mit Hinblick auf die Corona-Zahlen abgesagt. Genau wie die für Samstag geplante Party-Veranstaltung in der Gummersbacher Arena mit Künstlern wie Jürgen Drews.

Ursprünglich sollte am kommenden Wochenende in der Gummersbacher Schwalbe-Arena Schlager- und Ballermann-Stimmung herrschen. Auch Schlagersängerin Michelle war für den Freitagabend gesetzt. Doch Corona ist erneut der Grund dafür, dass auch Markus Krampe die Reißleine ziehen musste.

Neue Termine stehen bereits fest

"Unser Motto des Abends mit Howard Carpendale war ,Hello again', doch die letzten Tage und Wochen wirkten auf mich eher wie ,tschüss again'. Das war einfach keine Basis für uns", so Krampe. Überhaupt sei die Stimmung aktuell schwer, die Leute seien verunsichert, hätten Angst. Daher sei er froh, dass sowohl die Künstler als auch die Schwalbe-Arena mit der Absage einverstanden gewesen seien.

Das könnte Sie auch interessieren:

Strapazierfähige Tradition Anzeige Bundeswehr-Musikkorps spielte zum 41. Mal in Gummersbach

Gummersbach Anzeige „Die Räuber“ geben erstes Konzert seit Corona

"Aufgrund der immer schlimmer werdenden Situation und der vor allem im Oberbergischen Kreis immer weiter steigenden Inzidenzzahlen haben wir uns schweren Herzens dazu entschieden, ab sofort bis zunächst zum Jahresende sämtliche Veranstaltungen einzustellen und in das nächste Jahr 2022 zu verschieben", heißt es in einer Mitteilung. Da es sich zu dem jetzigen Zeitpunkt "einfach nicht richtig anfühlt und wir die Besucher und Mitarbeiter vor dem Coronavirus schützen wollen, damit alle die Weihnachtszeit gesund mit Ihren Familien verbringen können", heißt es weiter in der Miteilung.

Alle Tickets behalten laut Krampes Firma Pro Event ihre Gültigkeit. Die neuen Termine stehen auch schon fest! Am Samstag, 1.Oktober, 2022, soll Carpendale in Gummersbach auftreten. Am Tag denach ist die Party-Arena nun geplant.